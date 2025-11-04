Magyarország;jogállamiság;világrangsor;

2025-11-04 06:00:00 CET

Útban Bangkok felé – írta 1987-ben (!) Tamás Gáspár Miklós a még szamizdat Beszélőben. Persze, akkor egy egészen más világpolitikai helyzetben éltünk – és TGM-mel ellentétben sokaknak, így nekem is úgy úgy tűnt, hogy Magyarország nem a „második világból a harmadikba” tart, hanem az elsőbe. A „második világ” (az egykori szovjet blokk) azóta megszűnt, „harmadik világ” helyett pedig ma már inkább „globális délről” beszélünk, ahová Afganisztántól Brazílián és Kínán át Tanzániáig a legkülönbözőbb államokat soroljuk. Az Európai Unió tagjaként papíron az első világban a helyünk, de Orbán másfél évtizedes kormányzásának köszönhetően a saját mezőnyünkben ma már rendre az utolsó helyekre szorulunk – legyen szó gazdasági fejlettségről, korrupcióról, vagy jogállamiságról.

Nincs ez másként a World Justice Project (WJP) múlt héten megjelent, 2025-ös jogállamisági rangsorában (Rule of Law Index) sem: a régiónkban (EU, EFTA, Észak-Amerika) vizsgált 31 ország közül a 31. helyre kerültünk. Ehhez képest a globális 77. hely – 143 ország közül – nem is tűnik olyan rossznak; Bangkok (Thaiföld) persze így is két hellyel előz minket, nem is beszélve az olyan szeriőz jogállamokról, mint mondjuk Kazahsztán (66.) vagy az Egyesült Arab Emírségek (37.). És ennél is van lejjebb: a WJP index nyolc kategóriájából az elsőben, a „kormányzati hatalom korlátozásában” sikerült megcsípni a 123. pozíciót Salvador és Bolívia között. Afganisztánt épp előzzük, de Ugandát vagy Pakisztán már nem. A „rend és biztonság” területén viszont a tényleg előkelő, 20. helyre rangsorolt minket a WJP, ami a szervezet elfogulatlanságát is mutatja. A WJP indexhez olyanok adják a nevüket, mint James Baker volt amerikai külügyminiszter, Giuliano Amato kétszeres korábbi olasz kormányfő, vagy a nyugalmazott amerikai főbíró, Anthony Kennedy – csupa megrögzött globalista, sorosista, brüsszelita, akik nyilvánvalóan hazánk rossz hírét keltik.

A lecke azonban fel van adva, de most már pozitív értelemben: elindulni Bangkok felé.