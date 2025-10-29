Blikk: A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja utazott a Kenyában lezuhant gépen

Kenya;repülőgép-szerencsétlenség;repülőbaleset;

Az angyalföldi klub szerdán egy közleményt adott ki, ebben az áll: „kedden érkezett a tragikus hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt egy balesetben életét vesztette”.

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja volt az áldozata a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek – tudta meg a Blikk.

Mint ismert, kedd reggel 8 óra 35 perc körül Kenyában, Kwale megye óceánparti részén lezuhant a Mombasa Air Safari kisrepülőgépe. A 5Y-CCA lajstromjelű Cessna 208B Grand Caravan az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után nem sokkal a repülőtértől mintegy 40 kilométerre lévő erdős területen lezuhant és kigyulladt. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó 11 ember – nyolc magyar és két német állampolgár, illetve a kenyai pilóta – mindegyike életét vesztette. A halálos áldozatok között két magyar kiskorú is van.

A Blikk most azt írja, a magyar utasok között volt Süllős Gyula, aki a Vasas ökölvívó-szakosztályát vezette, s vele volt a családja, a gyermekei és még egy bébiszitter is. A lap úgy tudja, Süllős Gyulának két gyermeke itthon maradt. A Blikk szerint a nyolc magyar áldozat együtt utazott és a társaság tagja volt Süllős Gyula anyósa, sógora és az ő gyermeke is.

A Vasas szerdán egy közleményt adott ki, ebben az áll:

„Tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója.

A Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.

Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a boksz-szakosztályt.

Korábban így vallott elkötelezettségéről:

»Elsősorban édesapám, Id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős-név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással összekapcsolódott a Süllős-név…«

Emlékét, emléküket megőrzi a Vasas család. Nyugodjanak békében!”