Szerbia;gyász;megemlékezés;tragédia;Újvidék;

2025-11-03 13:10:00 CET

16 élet, hatalmas tömeg, 16 perc néma csend

Október 31-én Újvidék utcáit menetelők töltötték meg, hogy igazságot követeljenek az egy éve a városi pályaudvarnál történt tragédia áldozatainak. Este a Limani park zúgott a Vučić-rezsim ellen lázadó diákok jelszavától, a Pumpaj! kiáltástól, másnap, november 1-jén pedig hatalmas tömeg emlékezett virágokkal és 16 perc csenddel meg a tragédiában elhunytakról, minden egyes perccel egy-egy életért, amely odaveszett. Fotógaléria.