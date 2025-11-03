Vádat emeltek az ír férfi ellen, aki megölt egy amerikai nőt tavaly Budapesten

gyilkosság;vádemelés;Fővárosi Főügyészség;

A főügyészség indítványozza, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönbüntetésre, és állapítsa meg, hogy abból nem bocsátható feltételes szabadságra.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt azzal a 38 éves ír férfival szemben, aki a vád szerint Budapesten megölte alkalmi, amerikai nőismerősét – írja hétfői közleményében az ügyészség.

A vádirat lényege szerint a férfi a munkája miatt sokat utazott, és 2024. október 28-án Budapestre érkezett. Az amerikai nő 2024. október 31-én jött turistaként a fővárosba, ahol 2024. november 4-én este, egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett össze a vádlottal. Több óra szórakozás után, hajnalban a sértett intim együttlét céljából felment a vádlott VII. kerületben bérelt lakására. Az együttlét során a férfi megkötözte a nőt, majd bántalmazni kezdte, végül megfojtotta.

A vádlott a következő délután vásárolt egy nagyméretű bőröndöt, amelybe belerakta a holttestet, majd azt egy bérelt autóval a Balaton környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte és ott elrejtette. A férfi visszautazott Budapestre, ahol a fővárosi rendőrök a következő napon őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség – az ügyészi indítvány alapján elfogása óta letartóztatásban lévő – férfit emberölés bűntettével vádolta meg a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott vádiratában.

Emellett a főügyészség kiutasítást is indítványoz a vádlottal szemben.