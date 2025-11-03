Csaknem huszonöt év után távozik az Inforádió főszerkesztője

média;InfoRádió;Mathias Corvinus Collegium;

2025-11-03 15:05:00 CET

A posztot november 4-től Erdei Tamás főszerkesztő-helyettes tölti be.

Közel 25 év után távozik az Inforádió eddigi vezetője, Módos Márton. Az Inforádió és az infostart.hu hírportál új főszerkesztője november 4-től Erdei Tamás főszerkesztő-helyettes lesz, a vezérigazgatói teendőket pedig Kokas Zsuzsanna operatív vezető veszi át. Az infostart.hu oldalon megjelent közlemény kiemeli, a negyed évszázad alatt számos szakmai díjjal elismert eddigi vezető tanácsadóként, az újonnan létrejövő szerkesztőbizottság tagjaként segíti majd a munkájukat.

„Egy 24/7-üzemmódban, folyamatosan működő hírmédium vezetése nem csak szakmai feladat, hanem életforma is. Olyan, mint az orvosi ügyelet: a hírek és információk áramlásában nincs szünet, nincs hétvége és nincs ünnepnap, hiszen a világ egy pillanatra sem áll meg. Az Inforádió és az infostart.hu pedig ennek megfelelően, folyamatos üzemmódban dolgozik, a rádió immár 25 éve. Ez számomra rendkívül érdekes, izgalmas és felelősségteljes feladatot jelentett, negyed évszázadon át” – idézte fel Módos Márton. A leköszönő vezérigazgató-főszerkesztő hozzátette, az ilyen hosszú, folyamatos ügyeleti felelősség elkoptatja az embert. „Ezt a feladatot pedig csak százszázalékos odafigyeléssel és erőbedobással érdemes csinálni. Ezért időnként meg kell állni, fel kell töltődni. Eljött az ideje annak, hogy hátrébb lépjek, és a napi feladatokat az eddigi kitűnő munkatársaimnak adjam át” – fogalmazott.

A Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) tavaly decemberben közölte, hogy stratégiai partnerség és tulajdonosi kapcsolat jön létre közte és az Inforádió Kft. között, és az MCC 75 százalékos tulajdonrészt szerez az Inforádióban. A fennmaradó 25 százalékos tulajdonrész Módos Mártonnál maradt.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója most kiemelte, „a szakmai célkitűzés változatlan: »a tárgyilagosság szerethető« mottónak megfelelően az első és egyetlen hírrádió és az infostart.hu hírportál továbbra is az üzleti és politikai döntéshozók vezető hírforrása kíván lenni”.