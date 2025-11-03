Sulyok Tamás elutazott Katarba

Magyarország;köztársasági elnök;látogatás;Katar;Sulyok Tamás;

2025-11-03 16:38:00 CET

A köztársasági elnök útjáról előzetesen nem lehetett tudni.

Hétfőn Katar fővárosába, Dohába utazott Sulyok Tamás köztársasági elnök, hogy részt vegyen a november 4-6. között tartandó Második Társadalmi Fejlődési Világcsúcstalálkozón. Az érkezéséről hétfőn a katari The Peninsula nevű lap számolt be.

Az Első Társadalmi Fejlődési Világcsúcsot 1995-ben rendezték Koppenhágában. A második találkozó célja, hogy megerősítse és végrehajtsa a 30 évvel ezelőtt elfogadott társadalmi fejlődésről szóló programot, aminek fő céljai a szegénység felszámolása, a foglalkoztatási arány javítása, és a társadalmi integráció erősítése volt.

A repülőtéren Sulyok Tamást a katari külügyminisztérium fogadóbizottsági vezetője várta, a katari magyar nagykövet, a Magyar Honvédség egykori főparancsnoka, Korom Ferenc társaságában.2024 novemberében Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntette ki a Katar külügyminiszteri és miniszterelnöki tisztségét egyaránt betöltő Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani sejket.

A köztársasági elnök útjáról cikkünk megjelenéséig sem az MTI, sem Sulyok Tamás Facebook-oldala nem számolt be. Sulyok Tamás a legutóbb vasárnap posztolt halottak napja alkalmából.