Szerbia: majdnem egy év kihagyás után újraindult az egyetemi oktatás, de a hallgatók egy része továbbra is tiltakozik

Az oktatási miniszter közölte, újabb blokádkísérletekre számít.

Hivatalosan is megkezdődött a tanév a szerbiai egyetemeken, miután majdnem egy éven át nem volt oktatás, tiltakozó hallgatók ugyanis elfoglalták az egyetemek épületeit, és akadályozták a belépést.

Az újvidéki vasútállomás előtetője tavaly november elsején szakadt le 16 ember halálát okozva. Nem sokkal ezután országos tiltakozások kezdődtek, amelyek élére az egyetemi hallgatók álltak. Tiltakozásuk jeléül elzárták az egyetemi épületeket, és ellehetetlenítették az oktatást.

Az MTI azt írja,

majdnem egyéves kihagyást követően az egyetemi karok vezetőivel és a hallgatói önkormányzatokkal egyeztetve nyitották meg az egyetemi tanévet hétfőn, ám a hallgatók egy része továbbra is tiltakozik, és előrehozott parlamenti választást követel.

A Szabad Magyar Szó cikke szerint Dejan Vuk Stanković oktatási miniszter közölte, a szerbiai egyetemek blokádjai által okozott kár az elmúlt évben nem fejezhető ki gazdasági kategóriákban, annál „mélyebb jellegű”, mivel megingott a bizalom a felsőoktatási intézmények iránt. „A bizalmat fokozatosan kell visszaépíteni, ha ismét előtérbe helyezzük azt, hogy az egyetemek a tudás forrásai és terjesztői. Nincs lehetőségünk arra, hogy újranyissuk a kérdést a múlt évi egyetemi irányításról, a rektorok és dékánok leváltásáról. Nincsenek eszközeim arra, hogy a felelősségi rendszert ténylegesen megvalósítsam. Pénzt biztosítunk, de nincs mozgásterünk a rendszer befolyásolására – ez az akadémiai élet paradoxona” – fogalmazott a Pink Televízióban.

A miniszter úgy vélte, hogy újabb blokádok kísérletei is várhatók az egyetemeken, de hozzátette, nem szeretné, hogy a mai nap „licitálássá váljon”.

„Jobb, ha párbeszédet folytatunk az egyetemekkel – erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy minden dékánnal beszéljek. El kell választani a politikát és az oktatást az egyetemeken. Mindenkinek joga van politikai véleményt nyilvánítani, de azt az egyetem falain kívül kell megtenni. Aki nem dolgozik, nem kap fizetést” – mondta Stanković. Majd meghegyezte, hisz abban, hogy az oktatók nagy része párthovatartozástól függetlenül is el fogja végezni a munkáját.

Az újvidéki tragédia első évfordulóján, november elsején több ezren érkeztek Újvidékre, hogy leróják tiszteletüket a 16 áldozat emléke előtt. Az eseményen jelentette be az egyik áldozat anyja, hogy éhségsztrájkba kezd mindaddig, amíg nem vonják felelősségre a tragédiáért felelős illetékeseket, és ameddig nem írnak ki előrehozott választásokat.

Az anya a belgrádi parlament épülete előtt kezdte meg az éhségsztrájkot, és arra kérte az embereket, hogy támogassák őt.

Vasárnap este az őt támogató kormányellenes tüntetők éppen a belgrádi parlament épülete előtt csaptak össze a kormánypárti demonstrálókkal.

A két tábort rendőrkordon választotta el egymástól. A belügyminisztérium közleménye szerint 37 embert állítottak elő a közrend megsértése, valamint egy nem bejelentett tömegrendezvényen okozott incidensek miatt.