Kevesebb szex, több barátság – Ezt akarja látni a filmekben a Z generáció

2025-11-06 14:47:00 CET

A Z generáció szex és szerelmi kapcsolatok helyett inkább autentikus karaktereket szeretne viszontlátni a szórakoztatóiparban – derült ki egy friss kutatásból.

A Kaliforniai Egyetem egyik nonprofit szervezete (amely többek között az ifjúság médiafogyasztási szokásait is kutatja) idén augusztusban 1500 10 és 24 év közötti fiatalt kérdezett meg a témában. 59,7 százalékuk például kifejezetten szeretné, ha a filmekben, televíziós sorozatokban a szereplők közötti kapcsolatok inkább a barátságra fókuszálnának, sőt, a megkérdezettek több mint fele szerint legjobb az lenne, ha a tinivígjátékok és a fiatalokról szóló romantikus drámák szereplőit egyáltalán nem is érdekelnék a szerelmi szálak – 48,4 százalékuk szerint így is túl sok a szexuális tartalom a médiában, a toxikus kapcsolatokról és a szerelmi háromszögekről szóló filmeket és sorozatokat konkrétan a legfárasztóbb tartalmak közé sorolták.

Az eredmények azt mutatják, hogy a 2023 óta tartó trend folytatódik: az egyetem kutatása ugyanis már ebben az évben a mostanihoz hasonlóan arra a következtetésre jutott, hogy a Z generáció láthatólag ráunt a túlzásba vitt szexuális tartalmakra. Ez a világ egyik legnézettebb sorozatán is meglátszott: a Netflixen futó Wednesday kapcsán a főszereplő Jenna Ortega már 2023-ban, jóval a második szezon forgatásának befejezése előtt is azt nyilatkozta, számára öröm látni, hogy a készítők nem szerelmi háromszögekre és romantikus kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt a történetben, hanem a barátságok kerülnek előtérbe.

A kutatás kapcsán az amerikai Variety emelte ki, ahogyan a korábbi évtizedekben, úgy Hollywood most is jó eséllyel szolgálja majd ki az új ízlést. Hiszen ami a tinifilmeket illeti, amíg arra volt igény, sok kultikus darab kifejezetten a szexualitás felfedezése köré épült, ilyen volt az 1960-as években az Ahol a fiúk vannak, a kilencvenes évek végén készült Amerikai pite vagy a 2007-es Superbad, avagy miért ciki a szex? című film is.