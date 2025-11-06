A Z generáció szex és szerelmi kapcsolatok helyett inkább autentikus karaktereket szeretne viszontlátni a szórakoztatóiparban – derült ki egy friss kutatásból.
A döntés mögött vélt politikai érdek pedig csak gyorsított a folyamaton.
Nem hiszem, hogy van olyan ember Magyarországon, aki aktívan követi a közéletet, naponta olvassa a híreket, és ő úgy érzi, egyenlő távolságban áll mindenkitől. Velem sincs így – jelentette ki az ATV Csatt című műsorának házigazdája a Népszavának adott videóinterjújában.
Ahhoz képest, hogy nemrég még a lakás központi helyén állt, a szoba fő dísze volt, mára sok háztartásban nem is része az alapberendezésnek. Mióta szinte minden tévéműsor visszanézhető a neten, és egy okostelefonnal meg egy kis szerencsével – tudniillik jókor lenni jó helyen – bárkiből lehet riporter, sokan úgy vélik: a tévének leáldozott.