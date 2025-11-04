Aranyló kincs

A birs egy különleges gyümölcs különleges bánásmóddal. A birsalmát vagy birskörtét nem szoktuk nyersen enni, kemény húsa és fanyar íze miatt inkább feldolgozva mutatja meg igazi arcát. Ugyanakkor ez a gyümölcs igazi vitaminbomba: gazdag C-vitaminban, pektinben és antioxidánsokban. Talán épp emiatt vált a múlt századokban az egyik legkedveltebb őszi alapanyaggá.
Kertünkben is található egy birsalmafa. Három évvel ezelőtt ültettem, a fajta kiválasztásakor pedig ügyeltem arra, hogy betegségekkel szemben ellenálló, öntermékeny fajtát vegyek. A Cydora Robusta tökéletesen megfelel ezeknek az elvárásoknak: Németországból származó, jó termőképességgel bíró nemesítés, amely október elején-közepén hozza aranyló sárga, jellegzetes és intenzív aromájú gyümölcs. Szélvédett helyre, a ház és a kerítés által alkotott sarokba ültettem, közepesen kötött, jő vízelvezetésű talajba. Vízigényét illetően azonban arra figyeljünk oda, hogy a birs szereti, ha rendszeresen öntözik – ez amiatt is fontos, hogy elkerüljük a kövecses terméseket.
Szósz lett, de az íz a lényeg