Magába forduló tökéletesség

képgaléria;

2025-11-04 06:00:00 CET

Egyre rövidebbek a nappalok, egyre hidegebb az idő. De miért kell az őszben csak azt észrevenni, ami első pillantásra nem tűnik kedvünkre valónak? Az emberi lélek tudói szerint olyanná válik a minket körülvevő világ, amilyennek látni akarjuk.

Vegyük észre a lombokon ragyogó napsugarat, az ághegyen bogarászó cinkét! És a legborúsabb ég alatt is biztassuk azzal magunkat: minden nappal közelebb a tavasz.