Magába forduló tökéletesség

Egyre rövidebbek a nappalok, egyre hidegebb az idő. De miért kell az őszben csak azt észrevenni, ami első pillantásra nem tűnik kedvünkre valónak? Az emberi lélek tudói szerint olyanná válik a minket körülvevő világ, amilyennek látni akarjuk.
2025-11-04 06:00:00 CET
Ahogy az ősz aranyszínbe borítja a kerteket, a gyümölcsösökben is megérkezik az egyik legkülönlegesebb termés: a birs. Íze gyerekkori emlékeket idéz – sokan a nagymamák polcáról ismerik a birsalmasajtot, ezt az édes, illatos, borostyánszínű finomságot, amely egyszerre édesség, csemege és hagyomány. És az se akkora baj, ha sajtot szeretnénk készíteni, de végül szósz vagy lekvár lesz belőle.