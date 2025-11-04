Csutival és az Index rovatvezetőjével is szerződésben áll a KDNP

szerződések;Fidesz-KDNP;index;Fidesz-frakció;Szabó András;

2025-11-04 11:05:00 CET

A Fidesznél pedig mások mellett feltűnik egy kevéssé ismert kőbányai cég és a kormányinfók egyik állandó szereplője is.

A műsorvezetőként és valóságshow-szereplőként ismert Szabó András, alias Csuti cége gyártja a KDNP TikTok-videóit - írja a 444 a közérdekű adatigényéléssel megkapott frakciószerződések alapján. A cég a Social Guru Marketing and Communications, amellyel kétszer fél évre, összesen 10 millió 160 ezer forintért szerződött a kisebbik kormánypárt.

A KDNP a cikk szerint nem különösebben aktív a TikTokon, a párt és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egyáltalán nincs is fent, Simicskó István pedig februárban posztolt utoljára. Érdemi aktivitást Nacsa Lőrinc szóvivő mutat, aki múlt csütörtökön például a kormányinfón elhangzott jó hírekről számolt be. 2821 követővel és 76,7 ezer lájkolóval rendelkezik. Csuti cégének tehát még van hová felnyomni a kisebbik kormánypárt TikTok-tevékenységét.

A szerződésekből az is kiderült, hogy a KDNP továbbra is szerződésben áll Gáll Csongor cégével, az Imagine Films Kft-vel. Ennek érdekessége, hogy Gáll Csongor jelenleg az Index videó rovatának vezetője. Gáll Csongor (aki a KESMA-hoz tartozó HírTV munkatársa is volt),most a 444 megkeresésére azt közölte: „A rovatvezetői pozíciómból fakadóan soha semmilyen előny, nem érte a KDNP frakcióját sem politikusait, akikkel nekem személyesen semmilyen kapcsolatom nincsen. A cégem csak gyártási feladatot lát el, a videókat érintő tartalmi kérdésekről a megbízás keretein belül nem látunk el feladatot.”

A cikk a Fidesz-frakció egyes szerződéseinek tartalmát is ismertette. A nagyobbik kormánypárt például 655 milliós keretszerződést kötött egy kevéssé ismert kőbányai céggel, az RTDCOM-mal online tartalmak megjelenítésére és hirdetési feladatainak ellátására. A szerződés március végétől jövő április végéig, azaz nagyjából a választásokig szól. A Fidesz-frakció szerződésben áll Orbán Viktor munkatársának, Kaminski Fannynak az egyik cégével, a Kaminski & Buranits Kft.-vel is, amelynek havi kémilliót fizetnek.

A szerződések között feltűnik a kormányinfók egyik állandó szereplője, Breuer Péter is, akinek cégével, a WORLD B. P. I. Bt-vel külpolitikai tanácsadás címén havi 500 ezer forintra szerződött a Fidesz-frakció két évre. Kötter Tamás megafonos propagandista ügyvédi irodájának, a Biczi és Turinak is jutott jövő május végéig egy havi 381 ezer forintos szerződés. A Magyar Társadalomkutató Kft. pedig negyedévente csaknem 27,5 millió forintot kap közvélemény-kutatások elkészítésére.