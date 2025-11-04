Kitört a botrány Nagy Feró díszpolgári címe körül, az elvétel ügyét végigviszik, Őrbottyán polgármestere visszavonta nyilatkozatát

Nagy Feró;díszpolgárság;Őrbottyán;

2025-11-04 09:00:00 CET

Szabó István Ferenc szeretné a Mi Városunk Egyesületet megkövetni.

Őrbottyán alpolgármestere beperelné a polgármestert, aki visszavonta lapunknak tett korábbi nyilatkozatát, Nagy Feró viszont hiába „kért bocsánatot” botrányos mondataiért, az önkormányzat továbbra is elvenné tőle a díszpolgári címet – így összegezhető annak a botránynak az utóhatása, ami Nagy Feró kijelentése nyomán indult. Mint arról beszámoltunk, a Nemzet Csótánya – aki maga is őrbottyáni - a Szőlő utcai prostituáltügyről azt mondta a legutóbbi Békemeneten: „a lányok is pénzt kaptak, a férfiak jól érezték magukat, mindenki jól járt, nem?”

„Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a napokban megjelent cikkben javítást hajtsanak végre. Félreérthetően fogalmaztam és szeretném a félreértések elkerülése végett az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesületet megkövetni” – írta lapunknak Szabó István Ferenc polgármester, majd úgy folytatta: „tudomásom szerint az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület nem folytat semmilyen politikai tevékenységet, nem vesz részt politikai rendezvényeken. Tevékenységüket kizárólag a település fejlődése érdekében fejtik ki. Az újságban megjelent félreérthető nyilatkozatom miatt az Egyesület tagjaitól bocsánatot kérek”.

A levél előzménye, hogy lapunk nemrég riportot készített a településen, és a városlakók mellett a polgármestert is Nagy Feró díszpolgárságáról faggattuk. Akkor Őrbottyán polgármestere a többi között azt mondta: szerinte a bottyániak már megfosztanák a rockzenészt a 2023-ban átadott díszpolgári címétől, ám ennek jogi korlátai lehetnek. A kitüntetés visszavonását bő két hete kezdeményezte egy helyi képviselőnő, Deák Emese, aki egy nap múlva inkább lemondott önkormányzati mandátumáról. Deák akkor úgy indokolt: felvetése Nagy Feró országos szerepe miatt „nagypolitikai kérdésnek” tűnhetett, amitől az őt támogató egyesület szigorúan távol tartja magát. Érdeklődésünkre viszont több városlakó is állította azt, hogy Deák politikai nyomásra vonulhatott vissza. (Még az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesületből is kilépett.) Bár a polgármester lapunknak tagadta, hogy ő vagy bármilyen helyi erő késztette volna a lépésre a képviselőnőt, azt nyilatkozta a Népszavának: ő személyesen valóban kapott a kormánypártok és a Fidesz kiszolgálásra utaló jelzőket Deáktól, de szerinte pártpolitikai attitűdöt leginkább a helyi ellenzék hozott Őrbottyánba; Deákék egyesülete olyan régi kérdéseket vizsgálna az önkormányzatnál, amit a hatóságok már rendben találtak.

Riportunk megjelenése után az egyesület vezetője, Ladjánszky Attila alpolgármester a testületi ülésen állt bele Szabó Istvánba, és kikérte magának a nyilatkozatot. Kijelentette: az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesületnek soha nem volt köze pártpolitikához, pártrendezvényeken egyesületként nem vettek részt, ahogy Deák Emese is azért mondott le, hogy Nagy Feró címének megkérdőjelezése után ennek még a látszatát is elkerüljék.

Az alpolgármester kilátásba helyezte, hogy rágalmazásért bepereli a polgármestert, ha nem korrigálja nyilatkozatát - nem csak a Népszavában, hanem olyan újságoknál is, amelyek hírként vették át a nálunk elmondottakat.

(Ladjánszky Attilát egyébként szintén megkerestük riportunk készítésekor, de akkor azt közölte, hogy sem ő, sem az egyesület többi tagja nem fog nyilatkozni.) A polgármester még a testületi ülésen bocsánatot kért, azt mondta, félreérthetően fogalmazott, majd elküldte nekünk a már említett levelét, és visszavonta nyilatkozatát.

Az Őrbottyán életét felkavaró „díszpolgár-gate” azonban korántsem ért véget. Bár Nagy Feró sajátosan, de szintén bocsánatot kért szavaiért a HírTV műsorában, az önkormányzatot, úgy tűnik, ez nem hatotta meg. Lapunk ugyanis megtudta: a testületben végigviszik a távozó Deák Emese kezdeményezését, és továbbra is megfosztanák kitüntetésétől az énekest.

Az erre irányuló előterjesztést Deák Emese helyett végül Kollár Sándor független képviselő nyújtotta be, aki a kitüntetésekről szóló rendelet módosítására is javaslatot tett. A Népszavának Kollár Sándor leszögezte: amennyiben utóbbi rendeletet módosítják, november végén már csak a képviselőkön múlhat Nagy Feró díszpolgárságának visszavétele. Közben kiderült, a testület döntésével egy időben, az őrbottyáni Tisza Sziget is aláírásgyűjtésbe kezdett a rockzenész „lefokozásáért.” - Mi ezt nem pártpolitikai, hanem közügynek tartjuk! Mint városunk díszpolgára, méltatlanná vált a cím viselésére, ezért valóban kezdeményeztük a díszpolgári cím visszavonását – válaszolta kérdésünkre a sEBesTisza elnevezésű bottyáni Tisza Sziget.