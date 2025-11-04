Orbán Viktor: Tegnap óta világos, a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé

politika;Bank;Magyarország;Orbán Viktor;Tisza Párt;

2025-11-04 09:56:00 CET

Szerinte az Orbán-kormány szúrja a K&H és a többi bank szemét, inkább Magyar Péter pártját akarják hatalmon látni.

A bankvilág elleni kirohanással kezdte a kedd reggelt Orbán Viktor a Facebookon. Bejergyzésében a miniszterelnök a K&H vezető elemzőjét, Németh Dávidot támadja, aki hétfőn, egy sajtóbeszélgetésen azt mondta, a Tisza esetleges győzelme rövidtávon kedvező gazdasági folyamatokat indíthat el, úgy, ahogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök győzelme után Lengyelországban is láthattuk.

Orbán Viktor ezt úgy értelmezte: „Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.”

A szerint azt várja a „nemzetközi bankvilág” azt várja a Tiszától, csökkentsék a gazdasági támogatásokat, vegye el a 13. havi nyugdíjat, a 14. havit pedig felejtse el (14. havi nyugdíj a miniszterelnök által rossz példaként felhozott Lengyelországban, Donald Tusk kormányzása alatt is létezik – a szerk.), vezesse ki a két- és háromgyermekes anyák adómentességét, csökkentse a sportra és kultúrára fordított pénzt és szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot. Ez utóbbi kicsit érthetetlen vád, hiszen egész Európában 3 százalékos hitelprogram van.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a bankok tudják, az Orbán-kormány pont az ellenkezőjét teszi mindezeknek, tőle nem várhatják, hogy behódoljon az igényeknek. „Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos, a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját” – írta.

Egy kommentelő így reagált Orbán Viktor állításaira: „Igen, tök logikus, hogy egy bank mondja meg hogy ne legyen se 13., se 14. havi nyugdíj, sőt az EU is csak Magyarországon akarja elvenni. Ausztriában maradhat. Mindenki Magyarország ellen van. Főni lehagytad azt, hogy ez a nemzetközi bank Ukrajnát pénzeli. Kérlek módosítsd a posztot mert így nem olyan félelmetes. Nincs benne, hogy Ukrajna.”