Policy Solutions: Hiába a Tisza-adóról szóló vád, adócsökkentést is inkább a Magyar Péter pártjától várnak a magyarok

közvélemény-kutatás;Policy Solutions;Závecz Research;

2025-11-04 12:41:00 CET

A Závecz Research által készített mérés adatait felhasználva az elemző intézet arra jutott, hogy a bizonytalanok körében is inkább a Tisza Pártot tartják kompetensebbnek, mint a Fideszt.

Még a Fidesz erősségének számító kistelepüléseken is rossz a gazdasági hangulat, adócsökkentést is inkább a Tisza Párttól várnak az emberek és a bizonytalanokat is Magyar Péter szólította meghatékonyabban az elmúlt fél évben - derül ki a Policy Solutions közvélemény-kutatási adatelemzéséből.

Az intézet felidézi, hogy már a fél évvel ezelőtti eredményeik is azt mutatták, hogy a magyar társadalom többsége Magyar Pétert a legtöbb témában alkalmasabbnak látja az ország vezetésére, mint Orbán Viktort, azóta pedig a bizonytalanok között is nőtt a bizalom a Tisza Párt elnöke iránt.

A Policy Solutions most 12 közpolitikai témával kapcsolatban kérte ki az emberek véleményét, azzal, hogy szerintük Orbán Viktor vagy Magyar Péter kormánya teljesítene-e jobban benne. A válaszadók többsége a vizsgált témák közül 9-ben a egy Tisza párti kormányt vélt hatékonyabbnak és csak 3-ban szerepelt jobban a Fidesz. A legnagyobb különbség nem túl nagy meglepetésre az uniós források megszerzése terén mutatkozott, itt a Tisza Pártot a válaszadók 44 százaléka vélte sikeresebbnek, míg a Fideszt csak 27 százalék jelölte. A válaszadók 23 százaléka szerint egyik sem lenne sikeres ebben, 6 százalék pedig nem tudott, illetve nem akart választ adni a kérdésre.

A Tisza Pártot a következő 8 témában is kompetensebbnek ítélte meg a válaszadók többsége:

egészségügy helyzetének javítása,

korrupció visszaszorítása,

oktatás helyzetének javítása,

infláció leszorítása,

nagyobb gazdasági fejlődés biztosítása,

bérek növelése,

adók csökkentése,

gazdagok helyett a szegényeket segítő lakáspolitika

Ezzel szemben a Fideszt csak a következő három témában találta kompetensebbnek a válaszadók többsége:

családok támogatása,

kimaradás minden háborús konfliktusból,

migráció megállítása

Az eredményekben a kormánypárt számára az jelent különös kudarcot, hogy a válaszadók többsége adócsökkentést is inkább a Tisza Párttól vár. A Fidesz ugyanis hosszú ideje adóemeléssel vádolja az ellenzéki pártot egy meglehetősen megkérdőjelezhető hitelességű Index-cikkre és Tarr Zoltán néhány kiragadott mondatára hivatkozva. Ezzel szemben a felmérés szerint 35 százalék inkább a Tisza Párttól vár adócsökkentést és csak 31 százalék a Fidesztől. 28 százalék egyiküktől sem számít adócsökkentésre, 6 százalék pedig nem akart a kérdésre válaszolni.

A kutatás azt is igyekezett feltárni, hogy a két nagy pártnak mekkora tartalékai lehetnek még a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk és a bizonytalanok táborában. A felmérés arra jutott, hogy a DK szimpatizánsai nagyjából egyenlő arányban megosztottak abban, hogy a Tisza Párt jobban intézné a felsorolt ügyeket vagy hogy sem a Fideszben, sem a Tiszában nem bíznak. A Fideszhez képest mindenesetre az ellenzéki párt minden esetben előnyben van náluk.

A Mi Hazánk szimpatizánsainál szintén van néhány téma, ahol a Tisza Párt vezet a Fidesszel szemben (egészségügy fejlesztése, infláció visszaszorítása), de zömmel inkább a Fideszt tartják jobbnak, illetve van, amiben ugyanannyira tartják kompetensnek a kormánypárti és az ellenzéki pártot (uniós források megszerzése, korrupció visszaszorítása). Általánosságban véve viszont a Mi Hazánk támogatói jóval megosztottabbnak tűnnek Fidesz-Tisza-viszonylatban, mint azt a DK-sok esetében mutatta a felmérés.

A pártnélkülieknél oroszlánrészt a Tisza Párt dominál a vagy-vagy kérdésben, a Fideszt csak a családtámogatások, a lakáspolitika, a háborúkból való kimaradás és a migráció megállítása terén látják kompetensebbnek, vagyis nyolc témában a Tisza vezet.

„Összességében, a Tisza Párt számára a legnagyobb lehetőséget az jelenti, hogy a kormányzati teljesítményben csalódott rétegeket meg tudja győzni arról, hogy a mindennapi életminőséget érintő területeken valódi alternatívát és előrelépést kínál. A Fidesz–KDNP pedig továbbra is elsősorban a félelmekre, a háború és béke kérdésére, valamint a családpolitikára építheti politikai előnyét” - állapította meg az adatok alapján Bíró-Nagy András politológus, a Policy Solutions igazgatója.

Az elemzést megalapozó közvélemény-kutatást 2025. szeptember 26. és október 10. között a Závecz Research készítette. A személyes megkérdezéssel készült felmérés során elért 1000 fő életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint az ország felnőtt népességét reprezentálta.