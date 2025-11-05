Önmagukon és egymáson is mulatnak

Nagy Ervin;MOMkult;Borbély Alexandra;

2025-11-05 19:00:00 CET

Egy kivetített chatváltással indul Borbély Alexandra és Nagy Ervin estje a MOMkultban az Egy életem sorozat legújabb epizódjában.

A Lévai Balázs producer által jegyzett eddigi produkciók egyszemélyes show-t kínáltak, most viszont az ismert színészházaspár duóban vállalta, hogy kiteszi az életét a közönség elé. Az említett üzenetváltás idején még csak Borbély Alexandra van a színpadon, mert a férje szokás szerint késik. A másfél órás igencsak szórakoztató estnek a leglényegesebb eleme, ez az önironikus, egymás tükrébe is humorral belenézős hangvétel.

Féltem, hogy ezt a vállalkozást Nagy Ervint politikai szerepvállalása miatt elsodorhatja a politika. De örömmel érzékeltem, hogy ez az előadás egyáltalán nem vált látványos politikai demonstrációvá, hanem valódi színház maradt az elejétől egészen a végéig. Jelzés szinten egy-egy fél mondattal persze megjelenik a politika, de ezek a megjegyzések is inkább arról szólnak, hogy miként hat a két remek színész párkapcsolatára a mostani helyzet. Csípős, rövid utalásként szerepel csupán néhány politikai motívum, persze az első nyílt színi taps mégis Nagy Ervin Árad a Tisza felkiáltására történik meg.

A házaspár úgy mesél és úgy folytat olykor könnyesre nevettető párbeszédet, mintha nem is lennének előre megkomponált tematikus jelenetek, hanem csupa improvizáció lenne az egész. Az első randevútól a lánykérésig, sőt az esküvőig, aztán az ikrek születésééig sok minden szóba jón. Csupa nagyszerű sztori, de az egészbe az a jó, hogy dramaturgiailag mind működő és nem mellékesen még hitelesnek, megtörténtnek is tűnnek, sőt valószínűleg azok is. Arra is jó visszatekinteni, hogy Borbély Alexandra milyen nemzetközi filmes sikerekben részesült, az meg főként az est bőséges humorforrása, miként vett ezekben részt Nagy Ervin. Az est egyik fő tanulsága, hogy két sok tekintetben ellentétes habitusú ember is alkothat hosszútávon is egy párt, amennyiben kellően önreflexívek és leginkább képesek önmagukon és egymáson is, a feszültségeket feloldóan, jóízűen mulatni.