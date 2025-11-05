A valóság hiperrealista lázálom

A 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon ma mutatkozik be a Testről és lélekről című magyar versenyfilm. A világpremieren jelen lesz Enyedi Ildikó rendező és két főszereplője, Borbély Alexandra és Morcsányi Géza is. Az alkalom kitüntetett, öt éve nem kapott meghívást hazai alkotás Európa egyik legjelentősebb fesztiváljának nagyjátékfilmes versenyére. A nemzetközi sajtó a szerzői film mesterének nagy visszatérését üdvözli a bemutatóban, ebből az alkalomból a rendezőt kérdeztük.