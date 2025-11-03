Divat lett a botox a Z generációban, nehogy később botoxoltatni kelljen

Egyesült Államok;botox;Z generáció;

2025-11-03 16:17:00 CET

Itt az új trend, úgy tűnik, az agybarázdáik után a fiatalok felvarratják a ráncaikat is.

Egyre népszerűbbek a plasztikai beavatkozások az amerikai Z generáció körében. Az Axios átfogó cikkben foglalkozik a jelenséggel, illetve annak hátterével.

A plasztikai sebészet jelentős mérföldköve volt 2002, amikor az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala, az FDA elfogadta a botoxot mint kozmetikai céllal alkalmazható eljárást. Előtte csak egészségügyi céllal lehetett alkalmazni, például szemizomrendellenességek kezelésére.

A döntés rögtön hatott az általunk ismert világra, leglátványosabban úgy, hogy kedvenc színészeink elkezdtek máshogy kinézni, mint ahogy emlékeztünk rájuk. A botox az arcban átmenetileg blokkolja az ingerület-átvivő anyag, az acetil-kolin működését, így az ideg nem ingereli az izmot, azaz az izom nem húzódik össze. Ez az eljárás alapjaiban változtathatja meg az arc kinézetét, mint ahogy arra az egész világ rájött.

A szépészeti ipar az utóbbi években egyre több húszas, harmincas éveiben járó embert tud vonzani, ezzel életre szóló pácienseket szerezve magának. A Z generációnak kifejlesztett kezelési forma nevet is kapott nagyon vártuk, eljött a „preventív botox korszaka, ami azoknak kínál lehetőséget, akik nem akarják megvárni, hogy úgy érezzék, botoxra van szükségük, hanem még azelőtt szeretnének kezelést.

Az amerikai plasztikai sebészek társasága (ASPS) statisztikái szerint 2024-ben a minimálisan invazív beavatkozások (azaz például a botox, hialuronsavas ráncfeltöltés vagy a mezoterápia) 20 százalékát a Z generáció tagjain végezték el.

Az egészet a Covid futtatta fel látványosan, a pandémia alatt ugyanis a megnövekedett online töltött idő, a magunkon való változtatási vágy mértéke pedig összefüggésben áll az online töltött idő mértékével.

Az iparág felvirágzásához hozzájárult még

a botox elterjedése és a látványos technológiai fejlődés,

a súlycsökkentő gyógyszerek, mint például az Ozempic sikere, amik a GLP-1 hormon szerepét veszik át, azé a hormonét, ami szabályozza a vércukorszintet és az étvágyat, így elérve gyors és hatékony fogyást,

és persze az influenszerek.

A jelenség a férfiakat is érinti, akiknél a hajbeültető kezelések a legnépszerűbbek, de arcbeavatkozásokat is igénybe vesznek. Nagy népszerűségnek örvend az állkapocs átalakítása, azoknál a férfiaknál, akik a kerekebb állkapcsuk helyett szögletesebbet szeretnének.

Ez a gyorsulás – vonja le a következtetést az Axios – az Egyesült Államokat a világ plasztikai sebészeti élvonalába emelheti. Amíg régen az amerikaiak külföldre jártak plasztikai beavatkozásokra, mára egyre szélesebb körben elérhetőek a szolgáltatások, ami könnyen a világ plasztikai sebészeti élvonalába emelheti az Egyesült Államokat.