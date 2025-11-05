Hallgassuk a Népszavát! – 2025. november 5.

A Budapest Fashion Week története 2003-ban kezdődött, amikor Mayer Balázs, Kenguru a londoni és new york-i divathetekből inspirálódva elhatározta, hogy Budapesten is életre hív egy hasonlóan rangos, többnapos divateseményt. Az első divatbemutató, a Budapest Fashion Night, akkora sikert aratott, hogy hamarosan megszületett a döntés: ebből hagyomány lesz. 2005-ben már háromnapos volt a rendezvény, ami idén harmincadik alkalommal várja a divat iránt érdeklődőket. Az évek során közel 400 kollekció, 5300 ruha és több mint 250 hazai és nemzetközi designer mutatkozott be a kifutón, miközben a rendezvény végig megőrizte független, értékalapú szemléletét.