felolvasás;

Hallgassuk a Népszavát! – 2025. november 5.

A mesterséges intelligencia lehetőségeit kihasználva olvasóink meg is hallgathatják a napi lapszám vezető írásait. Mindössze két kattintás, és Szabolcs már olvassa is egymás után a kiválasztott cikkeket. Egy listán pontosan jelezzük a hangfájlban szereplő anyagok címét és kezdési idejét.

Érdemes kipróbálni! Rezgessük meg a Népszava hangját! Néhány perc „rádiózás”, és sok mindent megtudhat a napi aktuális politikai és egyéb témákról. Autóban ülve így biztos kényelmesebb olvasni, de lehet még számtalan szituáció, amikor nehéz a betűket bámulni.

A Budapest Fashion Week története 2003-ban kezdődött, amikor Mayer Balázs, Kenguru a londoni és new york-i divathetekből inspirálódva elhatározta, hogy Budapesten is életre hív egy hasonlóan rangos, többnapos divateseményt. Az első divatbemutató, a Budapest Fashion Night, akkora sikert aratott, hogy hamarosan megszületett a döntés: ebből hagyomány lesz. 2005-ben már háromnapos volt a rendezvény, ami idén harmincadik alkalommal várja a divat iránt érdeklődőket. Az évek során közel 400 kollekció, 5300 ruha és több mint 250 hazai és nemzetközi designer mutatkozott be a kifutón, miközben a rendezvény végig megőrizte független, értékalapú szemléletét.