A kínaiak már a kifutón vannak

2025-11-05 06:00:00 CET

A Budapest Fashion Week története 2003-ban kezdődött, amikor Mayer Balázs, Kenguru a londoni és new york-i divathetekből inspirálódva elhatározta, hogy Budapesten is életre hív egy hasonlóan rangos, többnapos divateseményt. Az első divatbemutató, a Budapest Fashion Night, akkora sikert aratott, hogy hamarosan megszületett a döntés: ebből hagyomány lesz. 2005-ben már háromnapos volt a rendezvény, ami idén harmincadik alkalommal várja a divat iránt érdeklődőket. Az évek során közel 400 kollekció, 5300 ruha és több mint 250 hazai és nemzetközi designer mutatkozott be a kifutón, miközben a rendezvény végig megőrizte független, értékalapú szemléletét.

„A Budapest Fashion Weeket hitből építettük. Bár sokan kételkedtek, mi végig biztosak voltunk abban, hogy a magyar divat is megérdemli a reflektorfényt. Ma pedig már a hazai kreatív ipar egyik legfontosabb platformjaként működünk” – fogalmaz az alapító, Mayer Balázs Kenguru.

Az elmúlt három évtized alatt a rendezvény a magyar divat egyik szinonimájává vált – nem csupán bemutatók sorát jelenti. Egyik legnagyobb különlegessége, hogy kezdettől fogva független és önazonos maradt. A szervezők sem politikai, sem gazdasági irányzatokhoz nem kötődnek – a céljuk egyszerű - teret adnak a divat művészi kifejező erejének, és olyan fórumot biztosítsanak a tervezőknek, ahol szabadon megmutathatják, egyéniségüket és üzeneteiket a világnak. A rendezvény nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi divatéletben is pozíciót szerzett. A függetlensége és hitelessége teszi különlegessé egy olyan világban, ahol a gyorsan változó trendek gyakran háttérbe szorítják az értéket és az egyéniséget. A rendezvény története során számos tervező itt mutatkozott be először, akik ma nemzetközi kifutókon aratnak sikereket.

Az idei, jubileumi esemény egyik kiemelt vendége a Zhejiang Fashion Institute of Technology (Kína), amely először mutatkozik be Magyarországon.

Az intézmény kollekcióját korábban a Romániában és Szerbiában is bemutatták, most pedig az European Fashion Council nemzetközi partnerségének köszönhetően érkezik Budapestre. A kínai intézmény az egyik vezető ázsiai divatképzési központ, több mint 10 000 hallgatóval és 20 nemzetközi partnerrel, köztük brit, amerikai, francia és japán intézményekkel. Részvételük a hazánkban nem csupán bemutató lesz, hanem egy kulturális párbeszéd Kelet és Nyugat között.