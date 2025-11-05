A kínaiak már a kifutón vannak

„A Budapest Fashion Weeket hitből építettük. Bár sokan kételkedtek, mi végig biztosak voltunk abban, hogy a magyar divat is megérdemli a reflektorfényt. Ma pedig már a hazai kreatív ipar egyik legfontosabb platformjaként működünk” – fogalmaz az alapító, Mayer Balázs Kenguru.
Az elmúlt három évtized alatt a rendezvény a magyar divat egyik szinonimájává vált – nem csupán bemutatók sorát jelenti. Egyik legnagyobb különlegessége, hogy kezdettől fogva független és önazonos maradt. A szervezők sem politikai, sem gazdasági irányzatokhoz nem kötődnek – a céljuk egyszerű - teret adnak a divat művészi kifejező erejének, és olyan fórumot biztosítsanak a tervezőknek, ahol szabadon megmutathatják, egyéniségüket és üzeneteiket a világnak. A rendezvény nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi divatéletben is pozíciót szerzett. A függetlensége és hitelessége teszi különlegessé egy olyan világban, ahol a gyorsan változó trendek gyakran háttérbe szorítják az értéket és az egyéniséget. A rendezvény története során számos tervező itt mutatkozott be először, akik ma nemzetközi kifutókon aratnak sikereket.
Az idei, jubileumi esemény egyik kiemelt vendége a Zhejiang Fashion Institute of Technology (Kína), amely először mutatkozik be Magyarországon.