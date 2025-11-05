Döntött a magyar katonák iraki missziójáról az Orbán-kormány

Magyar Honvédség;misszió;Irak;katonák;Magyar Közlöny;

2025-11-05 08:03:00 CET

2026 végéig meghosszabbítják, hogy segítsék a terrorizmus elleni küzdelmet és megfékezzék a migrációt.

A Magyar Honvédség iraki szerepvállalásáról korábban az Országgyűlés döntött, most a kormány, a közzétett határozat lényege szerint 2026 végéig meghosszabbítják ezt azért, hogy segítsék a terrorizmus elleni küzdelmet, megfékezzék a migrációt – vette észre a 24.hu.

A dokumentumból kiderül, hogy az Orbán-kormány

figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni küzdelemben,

figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció elkötelezett tagja,

figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú, 2014. szeptember 24-én hozott 2178. számú és 2015. november 20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az Iraki Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre,

az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának elősegítése érdekében,

az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében

adott felhatalmazást a misszióra. Engedélyezte, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíciós művelet elősegítése érdekében Irakban 2026. december 31-ig egy legfeljebb 20 – váltási időszakban 40 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenst állomásoztasson.