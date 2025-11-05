Magyar Honvédség;misszió;Irak;katonák;Magyar Közlöny;

Illusztráció

Döntött a magyar katonák iraki missziójáról az Orbán-kormány

2026 végéig meghosszabbítják, hogy segítsék a terrorizmus elleni küzdelmet és megfékezzék a migrációt.

A Magyar Honvédség iraki szerepvállalásáról korábban az Országgyűlés döntött, most a kormány, a közzétett határozat lényege szerint 2026 végéig meghosszabbítják ezt azért, hogy segítsék a terrorizmus elleni küzdelmet, megfékezzék a migrációt – vette észre a 24.hu.

A dokumentumból kiderül, hogy az Orbán-kormány

  • figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni küzdelemben,

  • figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció elkötelezett tagja,

  • figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú, 2014. szeptember 24-én hozott 2178. számú és 2015. november 20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az Iraki Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre,

  • az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának elősegítése érdekében,

  • az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében

adott felhatalmazást a misszióra. Engedélyezte, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíciós művelet elősegítése érdekében Irakban 2026. december 31-ig egy legfeljebb 20 – váltási időszakban 40 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenst állomásoztasson.

