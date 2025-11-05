Többen súlyosan megsérültek, amikor emberek közé hajtott egy autós Franciaországban

Franciaország;letartóztatás;nyomozás;sérültek;

2025-11-05 14:30:00 CET

Arnaud Laraize ügyész közlése alapján a férfi szándékosan hajtott az emberek közé.

Több ember megsebesült, amikor gyalogosok és kerékpárosok közé hajtott egy autós Franciaországban, az Atlanti-óceán partján fekvő, turisták körében népszerű Oléron-szigeten. Négy ember súlyos sérüléseket szenvedett – írja a hatóságok közlése alapján a The Guardian.

A jármű 35 éves sofőrjét letartoztatta a rendőrség, az ügyben nyomozás indult. Arnaud Laraize ügyész közlése alapján a férfi szándékosan hajtott az emberek közé.

Dolus-d’Oléron polgármestere, Thibault Brechkoff a BFM TV-nek azt mondta, kilenc ember sérült meg, Arnaud Laraize ugyanakkor tíz sebesültről számolt be. Helyi médiabeszámolók alapján a terrorizmusellenes ügyészséget egyelőre nem bízták meg a nyomozás vezetésével.