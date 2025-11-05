Részeg, börtönviselt, képzettség nélküli dolgozókat is alkalmaztak a Szőlő utcai javítóintézetben

gyermekvédelem;DK;Dobrev Klára;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

2025-11-05 15:05:00 CET

Erről egy volt nevelő beszélt a DK-nak.

Dobrev Klára bemutatta a DK Szőlő utcai javítóintézetről készült sorozatának harmadik részét, ebben a Budapesti Javítóintézet egyik volt nevelője arról beszél, hogy milyen emberek dolgoztak az emberkereskedelem és kényszermunka miatt idén májusban letartóztatott Juhász Péter Pál környezetében.

A közzétett anyag szerint a volt javítóintézeti igazgató a legbelsőbb köreibe olyan embereket gyűjtött, akik ki voltak neki szolgáltatva, és akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna az intézményben, mivel büntetlen előéletűnek, legalább érettségivel rendelkezőnek kellett volna lenniük, és el kellett volna végezni egy tanfolyamot is. A volt nevelő elmondta,

tudomása szerint még most is dolgoznak olyanok az intézetben, akik nem felelnek meg a követelményeknek, érettségivel nem rendelkeznek, s az éjszakai műszakban többek között fizikai munkát végzőket, például kőműveseket alkalmaznak.

Gy. Németh Erzsébet a videóban elmondta, hogy amikor ő néhány hete ott volt a Szőlő utcában, azt vette észre, hogy a látogatásra nagyon készültek, a dolgozók zavarban voltak és az volt a benyomása, hogy előre megmondták nekik, hogyan kell viselkedni. A Juhász Péter Pál utáni megbízott igazgató nagyon ügyelt minden szavára, a kérdésre viszont, hogy hogyan nem vették észre, hogy miket művel Juhász Péter Pál, az utód szerinte láthatóan megrémült és zavarba jött.

A volt nevelő elmondta, hogy az intézményben nagyon nagy volt a szakemberhiány, olyan embereket sem rúgtak ki, akik részegen mentek be dolgozni, volt olyan éjszakás, aki annyira be volt rúgva, hogy éjszaka bement a fiúk fürdőszobájába és a belepiszkított abba a mosdórészbe, ahol a gyerekek mosakodnak. Ez az éjszakás is maradhatott, mert ő Juhász Péter Pál építőipari embere volt, a házával is dolgozott - mondta a volt nevelő.

Volt egy rendész, aki büntetett előélettel dolgozott az intézményben.

„Tizenpár” évet ült előtte a nevelő szerint és ezzel állítólag még el is dicsekedett a gyerekeknek, mondván, milyen kemény

- folytatta.

Gy. Németh Erzsébet arról beszélt, hogy egy külső szereplő működtetett egy úgynevezett csendes szobát, az államtitkár és a főigazgató is zavarba jött szerinte, amikor ennek részleteiről kérdezte, végül az derült ki, hogy az intézményvezető, azaz Juhász Péter Pál döntött arról, hogy ki működtethetett egy ilyen csendes szobát.

Dobrev Klára azt fejtegette, hogy a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak kötelessége lett volna ellenőrizni, hogy kik dolgoznak ebben az intézményben és nem tudja elképzelni, hogy éveken keresztül ilyen emberek dolgoznak az intézményben és erről az SZGYF nem tud semmit. A volt nevelő erre úgy válaszolt, nem tudja elképzelni,

hogy nem tudtak erről semmit, eleve erkölcsi bizonyítványt is be kellett volna nyújtani. Akik kritikát fogalmaztak meg, azokat Juhász Péter Pál ellehetetlenítette és előbb-utóbb távoztak. Az alkalmazottak pedig abban a hitben voltak, hogy a volt igazgató érinthetetlen

- mondta. Juhász Péter Pál a nevelő elmondása szerint „ki is mondta, hogy magasabb szinten könyörögnek neki, hogy legyen újra igazgató.” Konkrét neveket nem mondott, de azt igen, hogy „fönt” nagyon szeretnék, ha újra ő lenne az igazgató.

Dobrev Klára végezetül arról beszélt, elképzelhetetlennek tartja, hogy mindössze két ember - Juhász Péter Pál és az elviekben egyetlen bűntársa - legyen érintett ebben a bűncselekménysorozatban, s így tudják működtetni az intézményt tíz éven keresztül. Ezért Pintér Sándor Belügyminisztériumához fordulnak kérdéseikkel az ügyben.