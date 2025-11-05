Idén ők a legszabadabbak

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ);Renner Erika;Szabad-díj;Loupe Színházi Társulás;

2025-11-05 21:02:00 CET

Renner Erika lett az idei Szabad-díj közönségszavazásának nyertese.

A Társaság a Szabadságjogokért által alapított díj szerda esti átadója idén a LOUPE Színházi Társulással összefogásban jött létre.

Renner Erika, akit „a lúgos orvos áldozataként” ismert meg az ország, a gálaesten arról beszélt, hogy mit tesz a magyar igazságszolgáltatás rendszere a kapcsolati erőszak áldozataival. „Megtapasztaltam, hogy az áldozatok csak tárgyak az eljárásokban, nincsenek jogaik. Megkérdőjelezik, bagatellizálják a sérüléseiket, az alapvető emberi jogaikat is semmibe veszik, szétvizsgálják őket, kifárasztásra mennek” – mondta beszédében. Renner Erika azért küzd, hogy a jogrendszer ne az elkövetőt védje, hanem igazságot szolgáltasson.

„Ma itt állok Önök előtt. Nem azért, mert bántottak. Hanem azért, mert nem hagytam, hogy elnémítsanak. Nem hagytam, hogy tárgy legyek”

– mondta.

A zsűri díját idén Cservenka István 60 éves speciális olimpikon kapta, aki úgy fogalmazott: „Kiálltam magamért, ezért szabadon élek 4 éve”. Istvánnak értelmi fogyatékos emberként kellett megküzdenie azért, hogy úgy élhessen, mint mások. 56 évig egy nagy létszámú intézményben élt, ahol 2018-ban egy új fenntartó érkezésével nagyon leromlottak az életkörülmények. Ezek után nem engedték Istvánt teniszezni, főzni, helyette döntöttek az életének minden momentumáról. István el akarta hagyni az intézményt, a gyámhivatal azonban gondnokság alá akarta helyezni, amivel még kevesebb kontrollja maradt volna a saját élete felett. István megharcolt a szabadságáért, bírósághoz fordult, és sikerült elérnie, hogy önállóan élhessen és megkapja az ehhez szükséges támogatást.