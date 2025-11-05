Nem kell aggódni, VIP-géppel utazik Orbán Viktor és delegációja Washingtonba

Orbán-kormány;Egyesült Államok;Wizz Air;

2025-11-05 17:50:00 CET

Szijjártó Péter korábban annyit közölt, hogy a Wizz Air gépével mennek.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, holnap nagyszámú káderrel útnak indul az a delegáció, amely Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével hivatalos látogatást tesz az Egyesült Államokban, Washingtonban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyebek között azt állította, hogy a miniszterelnöki delegáció a Wizz Air gépével repül, csakhogy közben tisztázódott, hogy természetesen aki azt gondolná, hogy egy olyan fapados gépől van szó, amivel az egyszerű földi halandók is utaznak, az tévedett.

A Wizz Air a kormányközeli Világgazdaság megkeresésére azt közölte, megtiszteltetésnek tartják, hogy ezen a héten a magyar miniszterelnököt és delegációját szállíthatja hivatalos kormányzati út keretében Washingtonba, ahol a kormányfő találkozik az Egyesült Államok elnökével. A cég hangsúlyozta, hogy az elmúlt években számos alkalommal működtettek VIP-járatokat, a mostani úton a légitársaság egyik legújabb, Airbus A321XLR típusú gépe szállítja majd a kormányzat embereit. Úgy tudni, a gépen Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett ott lesz Lázár János, Hankó Balázs, Orbán Balázs, Nagy Márton, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Lantos Csaba miniszterek, továbbá cégvezetők és propagandisták.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a portálnak arról beszélt, légitársaságuk a legmagasabb szintű szakmai és működési kiválóságot képviseli. „Köszönöm minden kollégánknak az elkötelezettséget és a kiváló teljesítményt, amely ezt lehetővé tette” – fogalmazott.

Az Airbus A321XLR egy hosszú távú, keskeny törzsű repülőgép, amely a 2019-ben bemutatott A321neo és A321LR modellekből fejlődött ki. A cikk szerint képességei lehetővé teszik, hogy transzkontinentális útvonalakat teljesítsen, s jellemzően 206–220 fő utazhat egyszerre rajta. Hatótávolsága 8700 kilométer.