Fleck Zoltán: Abban, hogy a NER-el mára idáig jutottunk, mindenkinek megvan a maga felelőssége

Fleck Zoltán;Népszava-est;

2025-11-05 20:00:00 CET

Érthető, ha egy adjunktus vagy fiatal ügyvéd óvatosabban kritizál, hiszen több a veszítenivalója, de az értelmiség hallgatására nincs mentség - szögezte le a kilencedik alkalommal megtartott szerdai Népszava-esten a jogász, szociológus.

- A visszaszorított és megnyomorított demokratikus újságírás nagyon jól működik! – mondta Fleck Zoltán, jogász, szociológus, egyetemi tanár a kilencedik alkalommal megtartott szerdai Népszava-esten, melyet Simon Zoltán, a Szép Szó szerkesztője moderált. Fleck leszögezte: a nehézségek ellenére a független sajtó elvégzi a feladatát, aki tájékozódni szeretne, még mindig képes rá. Szerinte jól példázza ezt, hogy a kegyelmi botrányról megfelelően tájékoztatott a demokratikus sajtó, aminek hatása is lett.

Az esten Fleck hosszan beszélt nemrég megjelent új könyvéről, mely a Csalók és csalódások – Morális dilemmák az új magyar autokráciában címet kapta.

„Nap mint nap dilemmák sorozatával nézünk szembe, hogy mikor hogyan járunk el helyesen autokratikus keretek között” – fejtette ki.

Fleck Zoltán szerint érthető, ha egy adjunktus vagy fiatal ügyvéd óvatosabban kritizál, hiszen több a veszítenivalója, de az értelmiség hallgatására nincs mentség.

- Dühös vagyok azokra a kollégáimra, akik azt mondják: ez egy ilyen nép. El kel fogadni, hogy nincsenek demokratikus hagyományaink. Miközben ők értelmiségiként kussolnak.

– fogalmazott. Fleck úgy véli, abban, hogy a NER-el mára idáig jutottunk, mindenkinek megvan a maga felelőssége: az ügyvédi kamarának nagyobb, mint egy egyéni ügyvédnek, egy tanárnak vagy újságírónak pedig más, mint egy zöldségesnek.

- Nálunk nem létezik kollektív kiállás! – hangsúlyozta Fleck. A rektori konferencia vagy az ügyvédi kamara hosszú éveken át hallgatott, amikor szakmai véleményt kellett volna mondani egy súlyos kormányzati lépés kapcsán. Fleck pozitív kivételnek tartja az SZFE egyetemfoglalásának példáját: erre szerinte azért kerülhetett sor, mert azt egy belülről zártabb, egymással nap mint nap beszélő és egymással szolidáris csoportosulás hajtotta végre. - Ha körülnézek a többi egyetemen, ott ilyen közösségi teret már nemigen találni – tette hozzá.

Nem volt kíméletes a professzor szakmája felelősségét illetően sem:

szerinte a jogászok túlságosan belesimultak az autokráciába. - A rendszerváltás után még hitték, hogy a szabályok önmagukban elégségesek, ez viszont ma egyértelmű önbecsapás.

Az EU is sokáig szemet hunyt a jogállamisági problémák felett, csak a lengyel kormányváltás után kezdte komolyan venni a helyzetet – jelentette ki.

Fleck szerint illúzió azt hinni, hogy a változás magától jön. - Aki nyer a választáson, annak kormányzati felelőssége van. Nem mondhatja azt, hogy az előző rendszer szabályai nem teszik lehetővé a váltást. Ha a Tisza jövőre megverné a Fideszt, a felhatalmazása arra szólna, hogy lebontsa a NER-t – de ez rendkívül nehéz jogászi feladat lesz – mondta.

Fleck a nyár végén botrányt okozó kijelentéséről - „Sulyok Tamásra akár zsarolással kell nyomást gyakorolni a változás érdekében” – azt mondta, ő akkor sem erőszakról beszélt, hanem arról, hogy a NER intézményeinek kiváltságait nem lehet alapnak tekinteni.

- Aki az Alaptörvény keretei között, a Fidesz közjogi berendezkedésével próbál demokratikusan kormányozni, az bukásra van ítélve.

– figyelmeztette a győzelemre készülő Tisza Pártot.