Megszűnhet a magyar petesejt-turizmus

egészségügy;donor;Magyar Kórházszövetség;meddőség;adományozás;petesejt;Takács Péter;

2025-11-05 18:45:00 CET

A minimálbér kétszeresét fizethetik januártól a petesejt donoroknak - jelentette be Takács Péter államtitkár a kórházszövetség rendezvényén.

Kompenzációs díjat kaphatnak januártól a petesejt donorok – derült ki Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár előadásából. A politikus a Magyar Kórházszövetség őszi kétnapos rendezvényén a választásokig hátralévő időszakra tervezett feladatokat számba véve jelezte: már a parlament előtt van az a törvényjavaslat, amely nyomán január elsejétől Magyarországon is elérhető lehet az olyan petesejt-donáció, amikor fizetséget kaphatnak az adományozók. (Adományozni most is lehet, csak tilos azért pénz elfogadni.)

Takács Péter arról beszélt, hogy a terveik szerint az egyébként komoly hormonkezeléssel járó, egyes esetekben fájdalmas, altatásban végzett beavatkozásra vállalkozó nőknek a mindenkori minimálbér dupláját fizeti az állam. Mint mondta:

„most van a Parlament előtt az erről szóló törvényjavaslatom, és ha ezt elfogadják, utána kihirdetjük a végrehajtási rendeleteket és többé nem kell a magyar hölgyeknek Brnoba menni donorpetesejtért.”

A politikus sikerként említette, a meddőségkezelés 2017-es államosítását. Mint mondta: azóta két és félszer annyi meddőségkezelési ciklus indult, és a kezelések nyomán megszületett babák száma több mint a duplájára nőtt. További pozitív változásként említette azt is, hogy már nemcsak férfi ivarsejtek, hanem női petesejtek lefagyasztásra is van már lehetőség. Ez egyelőre költségtérítéses, de a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állja a számlát, amennyiben valaki orvosi okból kéri az ivarsejtek fagyasztását. Például, ha valaki daganat-ellenes kezelésre szorul, akkor kezdeményezheti a petesejt lefagyasztását, hogy később egészséges utódja születhessen.

A most zajló CT- és MR-ellátás államosításával kapcsolatban Takács Péter elmondta: szerinte jól haladnak, amit tesznek az mindenkinek, s leginkább a betegeknek jó. Megjegyezte: a sajtóban nyilván lesznek cikkek arról, hogy összeomlott az ellátás, ha egy hétig esetleg valahol az országban a gépcsere miatt nem lesz az elérhető. De nincs baj, az Országos Kórházi Főigazgatóság azokon helyeken, ahol nagyobb a betegforgalom, oda mobil CT-t telepít. „Kérjük a betegek és kollégák türelmét is – mondta -, de amikor a gépcsere megtörténik, azzal mindannyian nyerni fogunk.”

A politikus bejelentette, hogy azonnali intézkedésként 7,5 milliárd forintot csoportosított át a kormányzat, hogy a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok várakozási ideje minél rövidebb legyen. Takács Péter arra kérte az intézményvezetőket,

szervezzenek plusz műszakokat, amelyek költségeit az említett 7,5 milliárdból fedezik.

További húsz milliárd „hullott” az ultrahang vizsgálatokat végzőkre, ugyanis emelték az ezért járó díjakat. A többletforrással már megéri a szolgáltatóknak is elvégezni az ilyen vizsgálatokat. Ezzel együtt Takács Péter arra kérte az intézményvezetőket sűrűn ellenőrizzék, hogy a beteg számára elérhetők-e az E-térben ultrahang-vizsgálatok időpontjai.

Az államtitkár előadása előtt Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke jelezte:

adataik szerint 14 ezer szakápoló hiányzik a betegágyak mellől, és ez már az ellátás biztonságát veszélyezteti.

Egyebek mellett a felnőttápolók közül 7000-en nyugdíj mellett dolgoznak, vagy közel járnak a nyugdíj korhatárhoz. Hozzátette: legtöbben az intenzív osztályokról és műtőkből hiányoznak.

„Vannak intézmények, amelyek működésképtelenné válhatnak” – figyelmeztetett a MESZK elnöke, és a helyzetet az is súlyosbítja, hogy évről-évre nő a szakdolgozók között az 50 felettiek aránya. Csak tavaly több ezerrel csökkent az aktív dolgozók száma, miközben nem érkeznek fiatalok a rendszerbe.