Földgyógyítás nem középiskolás fokon

A kérdés egyszerű volt, a válasz viszont nemcsak az apa fantáziáját mozgatta meg, ugyanis barátaival is megosztotta kisfia töprengését, aminek köszönhetően egy többéves fejlesztés vette kezdetét. Így született meg a Terra Sanitas, egy komplex társasjáték, amely a bolygónk jövőjét és az emberi döntések hatását modellezi játékos formában.
A társasjáték különlegessége, hogy nemcsak szórakoztató, hanem oktatási eszközként is megállja a helyét. A játékban a résztvevők különböző ügynökségeket irányítanak, amelyek célja a Föld megmentése. Döntéseik során szembe kell nézniük a felmelegedéssel, a hulladéktermeléssel, a biodiverzitás csökkenésével, vagy az energiaforrások kimerülésével – mindezt egy versengő gazdasági környezetben, ahol a fejlődés és a felelősség kényes egyensúlya a tét. Nemcsak arról szól, hogy mit teszünk a Földért, hanem arról is, hogyan tudunk együttműködni egymással, miközben a saját érdekeinket is képviseljük. A játék tehát nem egy idealizált világot mutat be, hanem a valóságot: döntéseinknek következményei vannak, és a fejlődés ára sokszor a környezet rovására megy.
A fejlesztés híre gyorsan eljutott az Óbudai Egyetemre, ahol dr. Mile Csilla, a Keleti Károly Gazdasági Kar adjunktusa felismerte a játékban rejlő lehetőséget. Meghívta az alkotókat a Kutatók Éjszakájára, majd a következő szemeszterben beépítette a játékot a környezet-gazdaságtan tantárgy oktatásába.