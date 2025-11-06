Földgyógyítás nem középiskolás fokon

környezetvédelem;bolygó;társasjáték;

2025-11-06 06:00:00 CET

Hat évvel ezelőtt a vasárnapi ebédfőzés közben, egy tízéves kisfiú ezzel a kérdéssel fordult édesapjához a rotyogó húslevesfazék mellett: „Ha létezik egy játék a Mars meghódításáról, miért ne lehetne egy olyan, amely a Föld meggyógyításáról szól?” Ez az egyszerű kérdés vezetett az ökotudatos társasjáték, a Terra Sanitas megszületéséhez.

A kérdés egyszerű volt, a válasz viszont nemcsak az apa fantáziáját mozgatta meg, ugyanis barátaival is megosztotta kisfia töprengését, aminek köszönhetően egy többéves fejlesztés vette kezdetét. Így született meg a Terra Sanitas, egy komplex társasjáték, amely a bolygónk jövőjét és az emberi döntések hatását modellezi játékos formában.

A társasjáték különlegessége, hogy nemcsak szórakoztató, hanem oktatási eszközként is megállja a helyét. A játékban a résztvevők különböző ügynökségeket irányítanak, amelyek célja a Föld megmentése. Döntéseik során szembe kell nézniük a felmelegedéssel, a hulladéktermeléssel, a biodiverzitás csökkenésével, vagy az energiaforrások kimerülésével – mindezt egy versengő gazdasági környezetben, ahol a fejlődés és a felelősség kényes egyensúlya a tét. Nemcsak arról szól, hogy mit teszünk a Földért, hanem arról is, hogyan tudunk együttműködni egymással, miközben a saját érdekeinket is képviseljük. A játék tehát nem egy idealizált világot mutat be, hanem a valóságot: döntéseinknek következményei vannak, és a fejlődés ára sokszor a környezet rovására megy.

A fejlesztés híre gyorsan eljutott az Óbudai Egyetemre, ahol dr. Mile Csilla, a Keleti Károly Gazdasági Kar adjunktusa felismerte a játékban rejlő lehetőséget. Meghívta az alkotókat a Kutatók Éjszakájára, majd a következő szemeszterben beépítette a játékot a környezet-gazdaságtan tantárgy oktatásába.

Az elsőéves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatók a Terra Sanitas segítségével saját projektkártyákat terveztek, amelyek különböző gazdasági és technológiai területeket – például mezőgazdaságot, városfejlesztést, energiatermelést vagy mesterséges intelligenciát – dolgoztak fel. A diákok nemcsak játszottak, hanem gondolkodtak is: hogyan lehet a gazdasági növekedést és a környezeti fenntarthatóságot összehangolni? A kurzus végén egy szavazás döntötte el, melyik csapat alkotta meg a legjobb projektötletet.