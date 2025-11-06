Spanyolország;esőzés;eső;szélvihar;jégeső;Katalónia;árvízveszély;

2025-11-06 13:16:00 CET

Heves esőzésekre és árvízveszélyre figyelmezteti a Katalóniában tartózkodó magyarokat a Konzuli Szolgálat

Az érintetteket arra kéri, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és regisztráljanak konzuli védelemre.