Heves esőzésekre és árvízveszélyre figyelmezteti a Katalóniában tartózkodó magyarokat a Konzuli Szolgálat

A Spanyol Országos Meteorológiai Szolgálat (AEMET) előrejelzése szerint jelenleg Katalónia nagy részére narancssárga riasztás van érvényben a várható viharos esőzések, jégeső és erős szélviharok miatt – közölte csütörtökön a Konzuli Szolgálat.
A tájékoztatás kiemeli, Katalóniában november 5- én este a Polgári Védelmi szervek különösen heves esőzésekre, valamint árvízveszélyre figyelmeztették a helyi lakosságot és riasztásukat minden lakosnak mobiltelefonon is elküldték push üzenetben. A lakosokat az illetékes szervek arra kérik, hogy a holnap hajnalban és reggel különösen a tengerparti területeken várható viharos esőzések és áradások miatt kerüljék az utazást és a szabadtéri tevékenységeket, illetve maradjanak távol a folyóktól, patakoktól és árterektől. Az üzenetben felhívták a lakosság figyelmét, hogy folyamatosan kövessék figyelemmel a meteorológiai és közlekedési információkat.
A Konzuli Szolgálat kéri, hogy aki a térségben tartózkodik vagy utazást tervez oda, kövesse a helyi hatóságok utasításait és regisztráljon konzuli védelemre.