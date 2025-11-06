Leszállt Orbán Viktorék Washingtonba tartó gépe Reykjavíkban

Washington;Izland;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Wizz Air;

2025-11-06 13:09:00 CET

A hírek szerint azért, mert a gépnek nincs úgynevezett ETOPS engedélye, amely az Atlanti-óceán teljes átrepülésének feltétele. A gép üzemanyagot is tankol, mielőtt továbbindul.

Technikai okokból megáll Izlandon, Reykjavíkban a magyar kormánytisztviselőkből álló delegációt szállító, Washingtonba tartó gép – írja a Flightradar24.

Az Airus A321 XLR típusú gépet a Wizz Airtől bérelték az utazáshoz, és a Telex légi irányításban jártas olvasója szerint azért van szükség az izlandi pihenőre, mert a gépnek nincs úgynevezett ETOPS engedélye, amely az Atlanti-óceán teljes átrepülésének feltétele. A gép üzemanyagot is tankol, mielőtt továbbindul.

A portál megjegyzi, a repülő útját több mint háromezren követik élőben a Flightradar oldalán, ami az oldal látogatottsági statisztikája alapján világszerte a legmagasabb szám. A gép magyar idő szerint fél egy után szállt le Reykjavíkban.

Az Orbán Viktort kísérő delegáció tagja Szijjártó Péter külügyminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági, Hankó Balázs innovációs és kulturális, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi, Lázár János építésügyi és Lantos Csaba energiaügyi miniszter is. Hozzájuk csatlakoztak cégvezetők, újságírók és kutatóműhely-vezetők. A Telex korábban arra hívta fel a figyelmet: összehangolt Facebook-poszt-áradattal indították a csütörtök reggelt a Fidesz közismert influenszerei, hogy megmutassák, ők is helyet kaptak Orbán Viktor Washingtonba tartó különgépén. A posztokban mások mellett feltűnik Deák Dániel, Bohár Dániel, Kohán Mátyás, Szánthó Miklós, illetve Lentulai Krisztián is.