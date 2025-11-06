Először kritizálta keményen Donald Trumpot XIV. Leó pápa

bevándorlás;kritika;Donald Trump;XIV. Leó;

2025-11-06 19:07:00 CET

Az Egyesült Államokban élnek olyan bevándorlók, akik soha nem ártottak senkinek, mégis meghurcolják őket is.

XIV. Leó pápa szerint Donald Trumpnak ideje lenne elgondolkodnia azon, hogyan bánik a bevándorlókkal az Egyesült Államokban – mondta a katolikus egyház feje újságíróknak a pápai rezidencián. A pápa hangsúlyozta, vannak köztük olyanok, akik évek óta az Egyesült Államokban élnek, soha nem ártottak senkinek, mégis meghurcolják őket is. Minden keresztényt az alapján fognak végső soron megítélni, hogyan bántak az idegenekkel – emlékeztetett mindenkit.

Leó, az első amerikai pápa 2025 májusi hivatalba lépése után először októberben bírálta a Trump-adminisztrációt, miután a chicagói metropolita érsek díjat adott a nyíltan abortuszpárti demokrata szenátornak, Dick Durbinnek. A katolikus egyházfő erre azt mondta, fontos más szempontokat is figyelembe venni az egyházi tanításon kívül, és amúgy is, egy abortuszellenes, de halálbüntetéspárti ugyanannyira nem életpárti mint az, aki támogatja az Egyesült Államok bevándorlókkal szembeni politikáját. A legújabb megszólalásában a pápa hangot adott azon félelmének is, hogy az USA a kábítószerellenes háborúja részeként hajókat lő ki a Karibi-térségben. Szerinte ezek a támadások konfliktust szíthatnak a régióban.

Ez a nyílt, félreértésre teret nem hagyó kommunikáció egyértelművé teszi, hogy Leó folytatja elődje, az idén áprilisban elhunyt Ferenc pápa irányvonalát, és keményen felszólal Donald Trump politikájával szemben. Ferenc 2016-ban azt mondta az akkor még csak elnökjelöltségért induló, a mexikói-amerikai határra tervezett fallal kampányoló Donald Trumpról, hogy olyasvalaki, aki hidak helyett csak falak építésében gondolkozik, legyenek azok bárhol. Leónak egyébként Ferenchez hasonlóan szintén van köze a dél-amerikai régióhoz, Peruban tevékenykedett évekig, ez idő alatt az állampolgárságot is megszerezte. A Fehér Ház a korábbiakhoz képest ezúttal hivatalosan nem reagált a pápa szavaira, ellenben Christopher Hale, katolikus demokrata aktivista X-en azt írta, mikor rákérdezett a Fehér Ház egyik sajtósánál a nyilatkozatra, ő azt mondta neki, a pápa nem tudja miket beszél. Ez értelmezhető közvetlen utalásként arra, hogy a pápa öreg, és emiatt nem láthatja át ezt a bonyolult politikai helyzetet, bár ez elég rossz irány lenne, tekintettel arra, hogy a főnökük, az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kilenc évvel idősebb a katolikus egyházfőnél. Lehet pont emiatt a szerencsétlen áthallás miatt JD Vance alelnök kommentben kérdezte meg Hale-t, hogy pontosan melyik sajtós mondta ezt neki.