Hilarion egykori ministránsfiúja nyilvánosságra hozott egy videót, amelyen az látszik, hogy a metropolita bemászik az ágyába

szexuális zaklatás;Semjén Zsolt;ortodox egyház;Hilarion;

2025-11-06 14:48:00 CET

„Még az istentisztelet előtt is bejött az ágyamba. Bizonyítékom van” – állította George Suzuki a Semjén Zsolttal korábban többször fotózkodó Hilarionról.

Hilarion metropolita volt ministránsfiúja, a japán-orosz származású George Suzuki újabb részleteket árult egy interjúban a cseh Deník N lapnak. „Még az istentisztelet előtt is bejött az ágyamba. Bizonyítékom van” – mondta az újabb interjúban. Azt is állította, hogy „néha még a vasárnapi szertartás előtt is bejött az ágyába, majd onnan ment az oltárhoz misézni”, mindezt hang- és videófelvételekkel is alátámasztotta – számol be a 444.

Az egyik felvételt a cseh lap meg is osztotta a YouTube-on. A nem sokkal több, mint egyperces videón az látszik, hogy az alsógatyára vetkőzött Hilarion a sötétben bemászik George Suzuki mellé az ágyba.

George Suzuki az interjúban ismét arról beszélt, hogy a metropolita személyesen ismerte Orbán Viktort, rendszeresen találkozott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, és orosz oligarcháktól millió eurós adományokat gyűjtött „lelki központ” építésére, amely valójában a saját, vácrátóti luxusvillája volt, úszómedencével és borospincével.

Hilarion metropolitát 2024-ben vádolta meg szexuális zaklatással és fényűző életmóddal korábbi ministránsa, George Suzuki, állításait pedig alá is támasztotta fotókkal és hangfelvételekkel. A metropolitát fegyelmi eljárás után hazarendelték, majd a csehországi Karlovy Varyba helyezték át, ahol egy orosz kémkedés segítésével vádolt pap helyét vette át. George Suzuki azóta azt is állította, hogy Hilarionnak Semjén Zsolt mellett orosz oligarchákkal is közeli kapcsolata van, továbbá, hogy miközben hivatalosan továbbra is Csehországban szolgál, meglehetősen gyakran tartózkodik Magyarországon. George Suzuki a minap arról is beszámolt, Hilarion hogyan lobbizott oligarcháknál, valamint Orbán Viktornál és Semjén Zsoltnál Kirill pátriárka és mások érdekében.

Kedden a parlament igazságügyi bizottságának meghallgatásán is felmerült Hilarion orosz pátriárka neve, akivel Semjén korábban többször fotózkodott. A miniszterelnök-helyettes azzal védekezett, hogy egyházügyekért felelős miniszterként feladata, hogy minden egyházi vezetővel kapcsolatot tartson, és mindenkivel jó viszonyt ápoljon. Felmerült, hogy a Hilariont zaklatással vádoló George Suzuki azt állította, Semjén és Hilarion többször meglátogatták egymást lakásaikon. Semjén leszögezte, hogy a lakásán soha nem járt ortodox egyházi vezető, és ő is csak egyszer járt Hilarion rezidenciáján, amikor egy zenei bemutatón vett részt a feleségével.