Ultimátumot adtak a fővárosi cégek, a bértárgyalások várható meghiúsulása miatt indulhat a sztrájk

2025-11-06 17:25:00 CET

Karácsony Gergely és az Orbán-kormány egy hetet kapott a bértárgyalások újrakezdésére. A munkabeszüntetések előbb-utóbb összeérhetnek Naszályi Gábor szakszervezeti vezető szerint.

A szakszervezeteket ma arról kellett tájékoztatnom, ha továbbra sincs kormányzati beavatkozás, a Magyar Államkincstár továbbra is jogtalanul elvonja a szolidaritási hozzájárulás még hátralévő idei részleteit, az év végén mínusz 37 milliárdon lesz a főváros hitelkerete, így nem tud megfelelni a stabilitási törvénynek és januártól megszűnik a folyószámlahitele. Bevétele pedig márciusig nem lesz a fővárosnak, így bért sem tudnak fizetni a fővárosi cégeknél dolgozóknak. A GDP 38 százalékát megtermelő város leállítása milyen súlyos következményekkel jár, a leminősítés kockázatával jár – mondta el a szakszervezetekkel folytatott mai tárgyalás után Karácsony Gergely főpolgármester.

A Kúria csütörtöki döntése, amelyről a Népszava elsőként beszámolt, nem jelenti azt, hogy vissza kell utalni a szolidaritási hozzájárulás címén elvont összegeket, de a főváros kártérítési pert indít a jogtalanul elvont milliárdok visszafizettetése érdekében. A mai ítélet precedens értékű a főpolgármester szerint, mert ismét kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem adó, így nem lehet anélkül beszedni, hogy nem folytatnának le előtte egy érdemi közigazgatási eljárást. Az államkincstár a kezdetektől törvénytelenül vonja le ezeket az összegeket. Ez nem jogállamisági kérdés, hanem a főváros számára a túlélés biztosítéka.

„A főváros nyár vége óta próbálja visszahívni a tárgyalóasztalhoz a kormány képviselőit, de ez mind a mai napig nem sikerült, holott a főváros mindenben kiszolgálta az általuk küldött átvilágítási szakértőt, még akkor is, ha esetenként nehezen volt érthető, hogy miért is van szükség a pénzügyi helyzet feltárásához például a Főkert növényházának megtekintésére. A kormány nem a városvezetéssel, hanem a bíróságokkal, a budapestiekkel és azzal a 27 ezer munkavállalóval áll vitában, akik ennek az értelmetlen időhúzásnak az elszenvedői” – tette hozzá Karácsony Gergely, aki megköszönte a szakszervezeti vezetőknek a közös kiállást.

Felszólítjuk a feleket, hogy üljenek vissza a tárgyalóasztalhoz. Egy hetet kapnak az egyeztetések újrakezdéséhez. Ha ez az idő eredménytelenül telik el, a fővárosi munkavállalókat képviselő szakszervezetek fórumokat szerveznek majd, ahol felhívjuk a dogozók figyelmét, hogy források híján a veszélybe kerül a bérkifizetés. Ingyen senkitől sem várható el, hogy dolgozzon – mondta Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének (FÖX) koordinátora. Azt is jelezte, hogy a jövő évi bértárgyalásokat hamarosan meg kell kezdeni, ám a tulajdonos főváros forrás híján aligha adhat erre felhatalmazást a cégvezetőknek. Ennek elmaradására viszont az egyetlen lehetséges szakszervezeti válasz a helyi sztrájkbizottságok alakítása. A különböző cégeknél induló sztrájkok pedig előbb-utóbb összeérnek – hívta fel a figyelmet Naszályi Gábor, aki arra is rámutatott, hogy 27 ezer munkavállalót nem lehet egyszerre kirúgni, főként azért mert ingyen nem hajlandó dolgozni. Majd elismételte: a leállásért nem a munkavállalók, hanem a politikusok a felelősek.