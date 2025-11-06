Vizsgálja a NAIH a Tisza Világ appból kikerült neveket listázó fideszes médiát

Mandiner;NAIH;listázás;applikáció;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-11-06 16:50:00 CET

Kedden a Mandiner az „interneten terjedő adatbázis” alapján elkezdte felsorolni, mely ismert közéleti személyek és független újságírók töltötték le az ellenzéki párt feltört applikációját, a hatóság kérelemre eljárásokat indított.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) vizsgálja, hogy jogszerűen járt-e el a Mandiner és azok a lapok, amelyek listázták a feltört Tisza Világ applikációból kikerült neveket.

A hatóság a HVG megkeresésére azt közölte, hogy kérelemre indult eljárásokban vizsgálják az azokban megjelölt médiaszolgáltatók szerepét a nyilvánosságra került személyes adatok kezelése tekintetében. A folyamatban lévő eljárásra tekintettel többet nem árultak el, ám az eljárások lefolytatása után a hatóság tájékoztatni fogja a nyilvánosságot azok eredményéről.

A lap azután érdeklődött a NAIH-nál, hogy a kormányközeli, Orbán Balázs-féle MCC tulajdonában lévő Mandiner kedden megjelent cikkében listázni kezdte azokat az ismert közéleti személyiségeket, értelmiségieket és független újságírókat, akik az „interneten terjedő adatbázis” szerint regisztrált felhasználói a Tisza Párt nemrégiben feltört applikációjának. Ugyanakkor több megnevezett, köztük Alföldi Róbert és Krekó Péter is azt közölte, hogy a cikk állításaival szemben le sem töltötték az appot, így az adataik ki sem szivároghattak ki.

Még a múlt héten írta meg a kormánypárti Magyar Nemzet, hogy a Tisza Világ applikációjából 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki, köztük olyan személyes adataik, mint a felhasználó nevük, e-mail-címük, telefonszámuk, és lakcímük is. Magyar Péter vasárnap egy posztban reagált a történtekre. Nem tagadta a történteket, sőt, a felelősöket is megnevezte, véleménye szerint a kibervédelmi incidens mögött az orosz szolgálatok állnak. – Mert egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort – állította.

Orbán Viktor egy Facebook-videóban reagált a történtekre, amelyben súlyos nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette, hogy szerinte ukránok kezelhették magyar állampolgárok adatait. Továbbá összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, és az „ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását” rendelte el.

A Tisza Világ applikáció esetén egyébként nem ez volt az első adatszivárgás: még októberben a szintén kormányközeli Index egy Reddit-posztban megosztott linkre hivatkozva azt állította, hogy október 1-jén mintegy 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki. A portál utalt egy ukrán cég, a PettersonApps szerepére is, és hogy az alkalmazás adminjai között egy Miroszlav Tokar nevű ungvári fejlesztő is feltűnik. Mindezeket a Tisza Párt egyértelműen visszautasította, és közölték, erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”.

Ami az applikáció feltörését illeti, a NAIH magával a Tisza Párttal szemben is vizsgálatot folytat, ezt lapunk érdeklődésére árulták el.