Medenceásás közben talált 270 millió forint aranyrudat és érméket egy francia férfi

2025-11-06 19:41:00 CET

Nem tudni, hogy kerültek oda.

Összesen mintegy 700 ezer euró, azaz átszámítva körülbelül 270 millió forint értékű aranyrúdra és érmékre bukkant egy francia férfi, miközben éppen úszómedencét ásott a kertjében Franciaországban – írja a Reuters.

A meg nem nevezett férfi még májusban találta meg az értékes tárgyakat a Lyon melletti Neuville-sur-Saone városában található otthonában, műanyag zacskókba csomagolva. Jelentette az esetet az illetékes hatóságoknak, ahonnan most úgy döntöttek, megtarthatja a kincset, mivel nem volt jele annak, hogy régészeti leletről lenne szó.

A hatóságok tájékoztatása szerint nem derült ki, hogyan került az illető kertjébe a szám szerint öt darab aranyrúd és a rengeteg érme. Mint közölték, az ingatlan korábbi tulajdonosa már nem él, így akár örökre is rejtély maradhat az aranyrudak eredete.