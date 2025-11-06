Franciaország;arany;aranyrúd;

Medenceásás közben talált 270 millió forint aranyrudat és érméket egy francia férfi

Nem tudni, hogy kerültek oda.

Összesen mintegy 700 ezer euró, azaz átszámítva körülbelül 270 millió forint értékű aranyrúdra és érmékre bukkant egy francia férfi, miközben éppen úszómedencét ásott a kertjében Franciaországban – írja a Reuters.

A meg nem nevezett férfi még májusban találta meg az értékes tárgyakat a Lyon melletti Neuville-sur-Saone városában található otthonában, műanyag zacskókba csomagolva. Jelentette az esetet az illetékes hatóságoknak, ahonnan most úgy döntöttek, megtarthatja a kincset, mivel nem volt jele annak, hogy régészeti leletről lenne szó.

A hatóságok tájékoztatása szerint nem derült ki, hogyan került az illető kertjébe a szám szerint öt darab aranyrúd és a rengeteg érme. Mint közölték, az ingatlan korábbi tulajdonosa már nem él, így akár örökre is rejtély maradhat az aranyrudak eredete. 

