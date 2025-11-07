Szempillantás alatt

Nem történt semmi különös.
A Keleti pályaudvarnál baktatott éppen keresztül, amikor egy muslinca úgy döntött, hogy öngyilkos lesz.
Belerepült a jobb szemébe.
Éppen a retinája alá.
Egy pillanat alatt leforgott a lelki szemei előtt az élete.
Kész, vége mindennek.
Tuti megvakul.
Pislogott, próbálta kikaparni az enyhén mocskos mutatóujjával a bogártetemet.
Elővarázsolta a tükröt a táskából.
A retinái között kutatva igyekezett kideríteni, hova lett az a mocsok muslinca tetem, de az a kis köcsög ide-oda vándorolt a retinája kósza útvesztőiben.
Közben sietni is kellett.
Várták már otthon.
A busz rendben megérkezett.
Felszállt a járműre.
A jobb szeme már csípett és az istennek sem akart könnyezni.
Bánatában már csak fél szemes üzemmódban működött.