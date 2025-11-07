Szempillantás alatt

Budapest;tárca;

2025-11-07 06:00:00 CET

Nem történt semmi különös.

A Keleti pályaudvarnál baktatott éppen keresztül, amikor egy muslinca úgy döntött, hogy öngyilkos lesz.

Belerepült a jobb szemébe.

Éppen a retinája alá.

Egy pillanat alatt leforgott a lelki szemei előtt az élete.

Kész, vége mindennek.

Tuti megvakul.

Pislogott, próbálta kikaparni az enyhén mocskos mutatóujjával a bogártetemet.

Elővarázsolta a tükröt a táskából.

A retinái között kutatva igyekezett kideríteni, hova lett az a mocsok muslinca tetem, de az a kis köcsög ide-oda vándorolt a retinája kósza útvesztőiben.

Közben sietni is kellett.

Várták már otthon.

A busz rendben megérkezett.

Felszállt a járműre.

A jobb szeme már csípett és az istennek sem akart könnyezni.

Bánatában már csak fél szemes üzemmódban működött.

Mintha mindenkire idiótán kacsingatott volna.