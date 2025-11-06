Zsinórban kétszer volt telitalálatos a hatos lottón

Zsinórban két egymást követő számsorsoláson vitték el a hatos lottó főnyereményét – derül ki a Szerencsejáték Zrt. csütörtök esti tájékoztatásából. A 45. héten megtartott számsorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:
4 (négy)
7 (hét)
25 (huszonöt)
27 (huszonhét)
38 (harmincnyolc)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 58 076 180 forint;
5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 233 315 forint;
4 találatos szelvény 1088 darab, nyereményük egyenként 6220 forint;
3 találatos szelvény 16 352 darab, nyereményük egyenként 2515 forint.
Mint arról beszámoltunk, a vasárnapi számsorsoláson is volt telitalálatos szelvény a hatos lottón, amelynek szerencsés tulajdonosa csaknem 140 millió forintot vihet haza. Az újabb hattalálatos után a következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 60 millió forint lesz.Volt telitalálatos a hatos lottón, csaknem 140 millió forintot ér