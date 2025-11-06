Zsinórban kétszer volt telitalálatos a hatos lottón

lottó;hatos lottó;nyerőszámok;Szerencsejáték Zrt.;

2025-11-06 22:50:00 CET

A vasárnapi számsorsolás után újból volt egy darab hattalálatos szelvény. Ezúttal valaki közel 60 millió forintot vihet haza.

Zsinórban két egymást követő számsorsoláson vitték el a hatos lottó főnyereményét – derül ki a Szerencsejáték Zrt. csütörtök esti tájékoztatásából. A 45. héten megtartott számsorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:

4 (négy)

7 (hét)

25 (huszonöt)

27 (huszonhét)

38 (harmincnyolc)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 58 076 180 forint;

5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 233 315 forint;

4 találatos szelvény 1088 darab, nyereményük egyenként 6220 forint;

3 találatos szelvény 16 352 darab, nyereményük egyenként 2515 forint.

Mint arról beszámoltunk, a vasárnapi számsorsoláson is volt telitalálatos szelvény a hatos lottón, amelynek szerencsés tulajdonosa csaknem 140 millió forintot vihet haza. Az újabb hattalálatos után a következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 60 millió forint lesz.