Vádemelést javasol a rendőrség a Pécs Pride szervezőjével szemben

2025-11-06 21:56:00 CET

A rendőrség befejezte a felvonulás miatt indult büntetőeljárást, Buzás-Hábel Gézát egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével gyanúsítják.

Vádemelést javasol a rendőrség a Pécs Pride fő szervezőjével szemben – értesült a Magyar Nemzet.

A kormánypárti lapot az egyik feljelentő, Tényi István tájékoztatta arról, hogy a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte a Pécs Pride miatt indult büntetőeljárást. Buzás-Hábel Gézát egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével gyanúsítják, a nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.

A baranyai megyeszékhelyen 2021 óta minden évben megrendezik a Pécs Pride-ot, a vidéki Magyarország mindmáig egyetlen melegfelvonulását. Mint megírtuk, a múlt héten hallgatták meg a Pécsi Rendőrkapitányságon a Diverse Youth Network vezetőjét, Buzás-Hábel Gézát, akit a nyomozóhatóság a gyülekezési törvény megsértésével gyanúsít.

Korábban a rendőrség engedélyezte a rendezvényt, idén azonban betiltotta, mivel a parlament fideszes többsége tavasszal korlátozón módosította a gyülekezési törvényt. Buzás-Hábel azonban idén is meghirdette a Pécs Pride-ot. A rendőrség azonban nem gátolta meg az október 4-ei felvonulást, amire ezúttal 2400-an jöttek el.

Az előjelek alapján várható volt, hogy a fő szervezőt meggyanúsítják, ez múlt kedden meg is történt. A kapitányságnál Buzás-Hábel Gézát 70 szimpatizáns várta, a demonstrációt meghirdető civil szervezetek munkatársai arról szóltak, hogy férfi nem büntetést, hanem elismerést és tiszteletet érdemel, hisz kiáll mindannyiunk alapvető emberi jogaiért.