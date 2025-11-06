vádemelés;gyülekezési jog;gyülekezési törvény;Pride felvonulás;Pécs Pride;Buzás-Hábel Géza;

Vádemelést javasol a rendőrség a Pécs Pride szervezőjével szemben

A rendőrség befejezte a felvonulás miatt indult büntetőeljárást, Buzás-Hábel Gézát egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével gyanúsítják.

Vádemelést javasol a rendőrség a Pécs Pride fő szervezőjével szemben – értesült a Magyar Nemzet.

A kormánypárti lapot az egyik feljelentő, Tényi István tájékoztatta arról, hogy a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte a Pécs Pride miatt indult büntetőeljárást. Buzás-Hábel Gézát egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével gyanúsítják, a nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.

A baranyai megyeszékhelyen 2021 óta minden évben megrendezik a Pécs Pride-ot, a vidéki Magyarország mindmáig egyetlen melegfelvonulását. Mint megírtuk, a múlt héten hallgatták meg a Pécsi Rendőrkapitányságon a Diverse Youth Network vezetőjét, Buzás-Hábel Gézát, akit a nyomozóhatóság a gyülekezési törvény megsértésével gyanúsít.

Korábban a rendőrség engedélyezte a rendezvényt, idén azonban betiltotta, mivel a parlament fideszes többsége tavasszal korlátozón módosította a gyülekezési törvényt. Buzás-Hábel azonban idén is meghirdette a Pécs Pride-ot. A rendőrség azonban nem gátolta meg az október 4-ei felvonulást, amire ezúttal 2400-an jöttek el.

Az előjelek alapján várható volt, hogy a fő szervezőt meggyanúsítják, ez múlt kedden meg is történt. A kapitányságnál Buzás-Hábel Gézát 70 szimpatizáns várta, a demonstrációt meghirdető civil szervezetek munkatársai arról szóltak, hogy férfi nem büntetést, hanem elismerést és tiszteletet érdemel, hisz kiáll mindannyiunk alapvető emberi jogaiért.

Magyar Péter eközben arra biztatja az „illegális listákon” szereplő állampolgárokat, hogy tegyenek feljelentéseket a rendőrségen, és forduljanak az adatvédelmi hatósághoz is.