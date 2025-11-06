Újpesten fogták el a férfit, aki nyakon szúrta az élettársát a VIII. kerületben

Budapest;rendőrség;Józsefváros;elfogás;késelés;

2025-11-06 14:06:00 CET

A 46 éves nőt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

Hajtóvadászatot indítottak a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozói a férfi után, aki a gyanú szerint szerda este egy VIII. kerületi utcán több alkalommal megszúrta az élettársát, majd elmenekült a helyszínről – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint a nyomozók a hajtóvadászat során eljutottak a IV. kerületbe, ahol november 6-án, délben elfogták az 58 éves D. Lászlót. A férfit előállították, elszámoltatása folyamatban van. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlet gyanúja miatt folytat nyomozást.

Korábban a Blikk számolt be arról, hogy a józsefvárosi Teleki térnél, a Népszínház utca 59. szám előtt egy férfi nyakon szúrt egy nőt, aki a párja lehetett, majd elmenekült. A 24.hu úgy tudja, a 46 éves nőt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.