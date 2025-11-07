A perui parlament nemkívánatos személlyé nyilvánította a mexikói elnököt

Peru;Mexikó;Claudia Sheinbaum;

A Peru és Mexikó között kirobbant diplomáciai válság csütörtökön tovább súlyosbodott azzal, hogy a perui parlament nemkívánatos személlyé nyilvánította Claudia Sheinbaum mexikói elnököt az ország belügyeibe történt „elfogadhatatlan beavatkozás” miatt.

A jobboldali pártok által benyújtott indítvány szerint a mexikói vezető 2024 októberében történt hatalomra kerülése óta ellenséges magatartást tanúsít Peru iránt.

Az indítványt 63 szavazattal és 33 ellenszavazattal fogadták el.

Peru hétfőn megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval, miután az észak-amerikai ország menedékjogot adott Betssy Chavez volt perui miniszterelnöknek, akit az exelnök Pedro Castillo 2022 decemberi sikertelen puccsáért üldöznek. A politikus hétfő óta a mexikói nagykövetség limai rezidenciáján tartózkodik.

– Egyértelműen megállapítást nyert, hogy a (mexikói) elnökasszony nemcsak nyilatkozataival és kijelentéseivel, amelyek sértik a perui nemzetet, hanem a Betssy Chavez asszonynak megadott menedékjoggal is beavatkozik a perui belügyekbe – jelentette ki Fernando Rospigliosi, a parlament elnöke, a jobboldali Fuerza Popular párt tagja.

A történtekre a mexikói külügyminisztérium egy közleményben úgy reagált, hogy „Mexikó semmilyen formában nem avatkozott be Peru belügyeibe”.

Peru és Mexikó között a kapcsolatok romlása 2022 decemberében, Pedro Castillo perui elnök leváltása után kezdődött, amikor az akkori mexikói államfő, Andrés Manuel Lopez Obrador menedéket adott a perui exelnök feleségének és gyermekeinek.

Azóta a mexikói kormány nem ismeri el a perui hatóságokat, és mindkét ország visszahívta nagykövetét. A politikai válság ellenére a két ország továbbra is fenntartotta kétoldalú kereskedelmi kapcsolatait.

Betssy Chavez 2025 márciusa óta, Pedro Castillóval együtt, bíróság előtt állt, lázadással vádolták meg. Az ügyészség 25 év börtönbüntetést kér rá, mert kormányfőként részt vett Pedro Castillo tervében. Betssy Chavez eddig szabadlábon volt, míg Pedro Castillo 2022 decembere óta előzetes letartóztatásban van.

Három évvel ezelőtt, 2022. december 7-én Pedro Castillo televíziós üzenetben jelentette be döntését, hogy feloszlatja a parlamentet és összehívja az alkotmányozó nemzetgyűlést. Azon a napon vádemelés indult ellene korrupció gyanújával. A hadsereg támogatásától megfosztva végül a parlament felmentette tisztségéből az államfőt, majd a hatóságok őrizetbe vették, amikor családjával a mexikói nagykövetségre tartott Limában. Felesége és két gyermeke azóta Mexikóban él száműzetésben.