Több, az egyik XIII. kerületi óvodába járó gyerek is kórházba került hányással és hasmenéssel

Több gyerek is rosszul lett csütörtökön, miután elfogyasztotta az ebédjét az egyik XIII. kerületi óvodában – tudta meg az olvasóitól a Telex.
A portál értesülése szerint
a gyerekek egy része hányásra és hasmenésre panaszkodott, közülük többeket a Heim Pál Gyermekkórházban ápolnak.
Az egyik érintett, akinek fia a Futár utcai óvodába jár, a Telex kérdésére elmondta, hogy gyermeke éjszaka lett rosszul, többször hányt, de nem száradt ki, ezért nem kellett kórházba szállítani. Ugyanakkor óvodai csoporttársai közül többen a Heim Pálba kerültek.
A portál forrásai szerint más kerületből is szállítottak gyerekeket a kórházba az elmúlt napokban hányással és hasmenéssel járó tünetekkel.
A XIII. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint ma reggel több óvodába járó gyermek szülőjétől érkezett jelzés hányással és hasmenéssel járó megbetegedéssel kapcsolatban.
Azt írják, hogy az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően az intézményvezető haladéktalanul értesítette a Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a NÉBIH-et, valamint az érintett főzőkonyhát. A tegnapi napi étkezés ételmintáit pedig kivizsgálásra átadták.
Óvodáinkban a mai napra saját beszerzésből biztosítjuk a gyermekek étkezését. Gondoskodtunk a jövő heti étkezés más forrásból való biztosításáról. Az óvodai területünk vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes Kormányhivatal és NÉBIH munkatársaival és mindenben segítik az eset kivizsgálását. Az érintett szülőket tájékoztatjuk a tudnivalókról és biztosítjuk számukra a szükséges segítséget.
- teszik hozzá.
Reagált a Heim Pál gyermekkórház
„A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban megerősítjük, hogy több nevelési és oktatási intézményből tegnap délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint dehidratációs (kiszáradásos) tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében” - közölte a kórház a blikk.hu-val.
Azt írják, intézetük mindkét kórháza, az Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórháza zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak, infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.
Hozzáteszik, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az ország kijelölt toxikológiai és infektológiai központja, valamint országos járványkórházként teljes felkészültséggel működik. A folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, intézményünk minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a folyamatosan érkező betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez.
Hangsúlyozzák, hogy orvosaik és ápolóik mindent megtesznek a gyermekek gyors felépülése érdekében. A kórházi ellátás a megszokott rendben, zavartalanul folyik, és szükség esetén további kapacitások bevonására is felkészültek.
Ugyanakkor a szülőknek azt tanácsolják, elsődlegesen arra figyeljenek, hogy a gyermek elegendő folyadékhoz jusson, hiszen a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban kis kortyokban érdemes adni, víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat formájában. Szoptatott csecsemő esetén a szoptatást semmiképp sem szabad megszakítani, az anyatej ilyenkor különösen fontos. Könnyű és vegyes étrendet (nem zsíros és puffasztó) lehet adni, amíg a bélrendszer helyre nem áll. Fontos, hogy a gyermek pihenjen, maradjon otthon, és ne menjen közösségbe, amíg tünetei fennállnak. A szülők figyeljék a kiszáradás jeleit, például kevesebb vizelet, száraz száj, aluszékonyság, és ha ezek megjelennek, azonnal forduljanak orvoshoz.
A legtöbb esetben megfelelő folyadékpótlással, pihenéssel és kímélő étrenddel a gyermek néhány nap alatt teljesen felgyógyul - zárul a közlés.