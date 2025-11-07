Több, az egyik XIII. kerületi óvodába járó gyerek is kórházba került hányással és hasmenéssel

óvoda;óvodások;Heim Pál Gyermekkórház;XIII. kerület;

2025-11-07 11:53:00 CET

A Heim Pál kórház megerősítette az értesülést. Két intézetükbe 47 gyermek érkezett, akik 1 és 14 év közöttiek, állapotuk jelenleg stabil.

Több gyerek is rosszul lett csütörtökön, miután elfogyasztotta az ebédjét az egyik XIII. kerületi óvodában – tudta meg az olvasóitól a Telex.

a gyerekek egy része hányásra és hasmenésre panaszkodott, közülük többeket a Heim Pál Gyermekkórházban ápolnak.

Az egyik érintett, akinek fia a Futár utcai óvodába jár, a Telex kérdésére elmondta, hogy gyermeke éjszaka lett rosszul, többször hányt, de nem száradt ki, ezért nem kellett kórházba szállítani. Ugyanakkor óvodai csoporttársai közül többen a Heim Pálba kerültek.

A portál forrásai szerint más kerületből is szállítottak gyerekeket a kórházba az elmúlt napokban hányással és hasmenéssel járó tünetekkel.

A XIII. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint ma reggel több óvodába járó gyermek szülőjétől érkezett jelzés hányással és hasmenéssel járó megbetegedéssel kapcsolatban.

Azt írják, hogy az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően az intézményvezető haladéktalanul értesítette a Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a NÉBIH-et, valamint az érintett főzőkonyhát. A tegnapi napi étkezés ételmintáit pedig kivizsgálásra átadták.

Óvodáinkban a mai napra saját beszerzésből biztosítjuk a gyermekek étkezését. Gondoskodtunk a jövő heti étkezés más forrásból való biztosításáról. Az óvodai területünk vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes Kormányhivatal és NÉBIH munkatársaival és mindenben segítik az eset kivizsgálását. Az érintett szülőket tájékoztatjuk a tudnivalókról és biztosítjuk számukra a szükséges segítséget.

- teszik hozzá.