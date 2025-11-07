Orbán Viktor egy sasfejet ábrázoló kést is visz Donald Trumpnak ajándékba

Washington;Orbán Viktor;Egyesült Államok;ajándék;Donald Trump;Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 11:37:00 CET

Hátha nincs neki ilyen.

A kapcsolatunkat az amerikai elnökkel én inkább úgy írnám le, hogy fegyverbarátság, az több is, meg kevesebb is, mint amit a barátság kifejezés takar – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök még csütörtökön, a Washingtonban tartó repülőgépen a Blikknek adott interjújában.

A miniszterelnök hozzátette, számára ez azt jelenti, hogy

mindenki a maga helyén és a maga környezetében ugyanazokért a fontosnak vélt dolgokért harcol.

– Nagyon kevesen vagyunk ebben a körben, sőt volt olyan helyzet is, amikor csak a mi két országunk volt. Tehát inkább azt mondanám, ez egy mély kapcsolat, ráadásul még egymás családját is ismerjük valamelyest – fogalmazott a kormányfő. A mi kapcsolatunk – folytatta – eszmékben, ügyekben közös felfogásról és arról a meggyőződésről szól, hogy az utolsó csepp vérig kitartunk ezen célok mellett.

Orbán Viktor beszélt arról is: azért mennek az Egyesült Államokba, mert régen látták Donald Trumpot, ráadásul legutóbb 2019-ben találkoztak a Fehér Házban, „a visszatérése pedig a nyugati politikatörténet egyik legnagyobb eseménye, ilyen emberemlékezet óta nem történt”.

– Ezért is más a mostani kormányzás, mint amilyen az előző ciklus volt. Kétoldalú tárgyalást visszatérése óta nem folytattunk az amerikai elnökkel. Az ambíciónk nagy, abban bízunk, hogy az övé is, és komoly dolgokat akarunk tenni közösen. Nagyon optimista vagyok!

– fejtegette a miniszterelnök.

Azzal kapcsolatban, hogy mit kap Donald Trump a magyaroktól, a kormányfő megjegyezte, a magyar nép nagyon érdekes az ajándékozás szempontjából. – Legutóbb a Szentatyánál voltam, egy szabó, aki miseruhákat szokott készíteni, varrt egy kalocsai mintás miseruhát és elküldte nekem. Ismerem korábbról, így a lelkemre kötötte, hogy adjam át a Szentatyának – idézte fel. Mint mondta, most is érkeztek általa nem ismert emberektől mindenfajta tárgyak, ugyanazzal a kéréssel, hogy feltétlenül adja át azokat az amerikai elnöknek.

– A magyarok úgy képzelik, hogy ha a magyar miniszterelnök elmegy Amerikába, akkor nekik is küldeniük kell valamit, hogy ne csak egy protokollajándék legyen ott. Szép kis gyűjtemény jött össze. A kedvencem egy kés, ami nehéz ügy lesz abból a szempontból, hogy kést ajándékozni nem szabad

– fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a mesterember, aki ezt küldte, egy amerikai sasfejet formázott meg a damaszkuszi pengére, ezt kell majd odaadnia az elnöknek, „hátha nincs neki ilyen”.