Romániában ezután ki lehet lőni a belterületre lépő medvéket

Románia;medve;kilövés;

2025-11-07 15:53:00 CET

Meg akarja könnyíteni a védekezést az emberek számára a bukaresti kormány. 2004 óta 27 embert ölt meg medve Romániában, ebből 19-et az utóbbi öt évben.

Táncra hívják a medvéket Erdélyben – ha egy medve lakott területre lép Romániában, azonnal kilőhető, anélkül, hogy mérlegelni kéne a veszély mértékét – szemlézte a Transtelex a csütörtöki román kormányrendeletet.

A medvetámadás nagy probléma Romániában, főleg Erdélyben. A bukaresti kormány szerint a medvék túlszaporodtak, ezért 2024-ben 481-re módosították (megduplázták) a leölhető barna medvék számát, amely egyébként az Európai Unióban védett fajnak számít.

A mostani döntés csak tovább élesíti az ellentéteket a bukaresti kormány és az állatvédők között. Utóbbiak álláspontja szerint a medvék nem mennének lakott területre, és ezzel nem támadnának meg embereket, ha Romániában nem irtitták volna intenzíven az erdőket, illetve nem nőtt volna jelentősen az illegális fakivágások száma. A környezetvédők szerint nem a medvék hibája, hogy megváltoztak az életkörülményeik, és ezért a lakott területek felé veszik az irányt élelem utáni kutatásban.

Emellett azt is kifogásolják az állatvédők, hogy a rendelet minden medvét emberre veszélyesnek nyilvánít. A szakértők szerint csak a terepen lehet eldönteni, hogy az a medve, amellyel szembe állunk, ténylegesen jelent-e veszélyt ránk nézve.

A pontos számokkal kapcsolatban nincs egyetértés, az viszont biztos, hogy Európa területén Romániában él a legtöbb medve. Az utóbbi években megnőtt a medvetámadások száma az országban. 2004 óta 27 embert ölt meg medve Romániában, ebből 19-et az utóbbi öt évben.