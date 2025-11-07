A Bloomberg megtudta, milyen energia-megállapodásokat köthet az Orbán-kormány az Egyesült Államokkal

Washington;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 14:04:00 CET

A lap szerint nukleáris fűtőanyag, cseppfolyósított gáz és moduláris atomreaktorok beszerzéséről születhetnek döntések.

Több konkrét megállapodás is születhet a felek között, miután Orbán Viktor miniszterelnök egy népes delegáció élén Washingtonba utazott, hogy a Fehér Házban találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – vette észre a Bloomberg erről szóló cikkét a 24.hu.

A lap arról ír, hogy

a magyar kormány várhatóan 100 millió dollár (33,5 milliárd forint) értékű szerződést ír alá a Westinghouse Electric Co. vállalattal nukleáris fűtőanyag vásárlásáról. Ezt egy, az ügyet ismerő forrás közölte, aki neve elhallgatását kérte a dolog bizalmas természete miatt. A megállapodás értelmében az amerikai cég venné át a jelenleg orosz beszállítótól függő paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátását.

a forrás szerint egy 600 millió dollár (mintegy 200 milliárd forint) értékű, öt évre szóló szerződés is napirenden van, amelynek keretében amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezne Magyarországra. A lap úgy tudja, ennek részeltei még változhatnak, a tárgyalások az utolsó fázisban vannak.

dolgoznak 10 darab kis moduláris atomerőmű (SMR) beszerzésén is, a megállapodás összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis 6700 milliárd forintot. Ezek megvásárlásáról első körben szándéknyilatkozatot írhat alá a magyar kormány. A lap forrása szerint a moduláris reaktorokról szóló tárgyalások még a kezdeti szakaszban vannak és nem minden technológiai akadály hárult el a beszerzésük elől, de az már most látszik, hogy a projekt „gyökeresen átírhatja a régóta csúszó paksi bővítést”.

magyar tisztviselők szerint a megállapodáscsomag védelmi szerződéseket és egy meg nem nevezett pénzügyi egyezményt is tartalmaz.

Szijjártó Péter már csütörtökön Washingtonban beszélt arról, hogy kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval. A tárcavezető kiemelte, kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk. És ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több nukleáris fűtőelemre van szükség. Ezért – hangsúlyozta – a meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett a magyar energiatörténetben valaha először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni. De kitért a kétoldalú együttműködésben a kis méretű moduláris reaktorokra (SMR) is, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni.