Füstbombák és jelzőrakéták Schiff András koncertjén: négy embert őrizetbe vett a francia rendőrség

Schiff András;Izraeli Filharmonikus Zenekar;

2025-11-07 22:15:00 CET

Palesztinpárti tüntetők jelzőrakétákkal és füstbombákkal zavarták meg csütörtök este az Izraeli Filharmonikus Zenekar és a világhírű magyar zongoraművész párizsi koncertjét.

Sajtóbeszámolók szerint palesztinpárti tüntetők három alkalommal próbálták megzavarni az Izraeli Filharmonikus Zenekar és Schiff András csütörtök esti koncertjét Párizsban, füstbombákat és jelzőrakétákat is bevetve. A közönség soraiban kisebb összecsapás is történt: a közösségi médiában közzétett felvételek alapján a zenekar, a karmester és a szólista is a színpadon volt, miközben a közönség egyik tagja jelzőrakétát lengetett, akit a közelben tartózkodók elfogtak és a földre tepertek. A koncertlátogatók elmondása szerint egy szék is lángra kapott, amit sikerült eloltani, a Pierre Boulez-előadóterem egy ponton füsttel telt meg. A tüntetőket eltávolították a koncertteremből, a rendőrség négy embert – három nőt és egy férfit – tartóztatott le. A félbeszakított koncert békésen folytatódott és ért véget. A programon Beethoven Esz-dúr (Császár) zongoraversenye, valamint Csajkovszkij 5. (e-moll) szimfóniája szerepelt, a zenekart Lahav Shani vezényelte.

A Párizsi Filharmónia elítélte a csütörtök esti rendbontást, kijelentve: teljesen elfogadhatatlan a közönség, a személyzet és a művészek biztonságának veszélyeztetése, az erőszak koncertterembe juttatása. A koncert szervezője beperli a rendbontókat. Laurent Nuñez francia belügyminiszter szerint semmi sem lehet mentség a koncertteremben történt súlyos incidensre.

A francia előadó-művészeti szakszervezet, a CGT-Spectacle, valamint palesztinbarát aktivisták korábban bojkottot hirdettek az Izraeli Filharmonikus Zenekar párizsi koncertjével szemben. Felszólították a Párizsi Filharmóniát, hogy „emlékeztesse közönségét az izraeli vezetők ellen felhozott rendkívül súlyos vádakra”, a koncertet „Izrael állam normalizációs kísérletének” nevezték.

Rachida Dati francia kulturális miniszter szerint semmi sem indokolja a kulturális bojkottra való felhívást, és kijelentette: „nincs mentség az antiszemitizmusra”. A tárcavezető határozottan kiállt az alkotás szabadsága, mint francia érték mellett.

A francia zsidók érdekeit képviselő csoportok ernyőszervezete, a Francia Zsidó Intézmények Képviselőtanácsának elnöke, Yonathan Arfi elfogadhatatlannak nevezte a kulturális bojkottra való felhívásokat.

Szerinte az, hogy erőszakos üzeneteket juttatnak el a francia társadalomban, a kultúra és a művészetek elrablásának az egyik módja. Arfi úgy fogalmazott: „Sosem fogják megakadályozni, hogy a gyűlölet célpontjává vált művészek végül álló ovációban részesüljenek”. Gratulált a zenészeknek, hogy a „gyűlöletkeltő agitátorok” ellenére is folytatták a játékot, a Párizsi Filharmóniának és a francia kulturális minisztériumnak is megköszönte, hogy a rájuk nehezedő nyomás ellenére nem mondták le a koncertet.

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország európai parlamenti képviselője, Manon Aubry ugyanakkor a francia televízióban nem volt hajlandó elítélni az incidenst. Azzal érvelt, hogy a zenekar művészei „azt izraeli államot képviselik, amely háborús bűncselekményeket követ el”.

Az Izraeli Filharmonikus Zenekar mindenesetre nem állami zenekar, működését jelentős részben adományokból, alapítványi támogatásokból és jegybevételetekből finanszírozzák.

A világ egyik legjobb szimfonikus együtteseként számon tartott zenekart 1936-ban alapította Bronisław Huberman a fasiszta Németországban menekült művészekből, eredetileg Palestine Symphony Orchestra néven.

Az Izraeli Filharmonikus Zenekar sztárkarmestere, a 36 éves Lahav Shani legutóbb szeptemberben vált kulturális bojkott célpontjává: akkor a belgiumi Gentben megrendezett Flandriai Fesztivál szervezői arra hivatkozva mondták vissza a Müncheni Filharmonikusokkal való fellépését, hogy „nem elég egyértelmű” az izraeli kormánnyal kapcsolatos hozzáállása. A genti fesztivál szervezői mindeközben elismerték, hogy a Berlinben élő dirigens korábban többször is a béke és a megbékélés mellett emelt szót. A fesztivál döntését mind a belga, mind a német kormány bírálta, Wolfram Weimer német kulturális államminiszter pedig határozottan kijelentette: „Az európai színpadok nem válhatnak olyan helyekké, ahol antiszemiták diktálják a programot”.

A belgiumi eset kapcsán Danny Driver brit zongorista, Mahan Esfahani iráni-amerikai csembalóművész, Joshua Weilerstein amerikai karmester és Kirill Zlotnikov izraeli csellóművész a Change.org oldalon tiltakozott közös petícióban, amelyet több mint 17 ezren írtak alá, köztük Schiff András zongoraművész is. Néhány nappal később Bart de Wever belga miniszterelnök részt vett a Müncheni Filharmonikusok koncertjén a németországi Essenben, amelyet Lahav Shani vezényelt.