A Magyar Köztársaság emlékezetének megmentése

könyv;Horn Gyula;

2025-11-08 15:15:00 CET

„Az ilyen történeti munkáknak a tétje ma a harmadik Magyar Köztársaság emlékezetének megmentése. Én azt gondolom, itt egy szélesebb értelemben vett problémáról van szó, mintsem hogy egy mára az aktuális hatalom által elfeledésre ítéltetni szándékozott politikus emlékét megőrizzük” – mondta az édesapjáról szóló könyv bemutatóján ifjabb Horn Gyula, aki szerint a Fidesz 2012-ben amikor megalkotta saját alaptörvényét, felszámolta ezt a harmadik Magyar Köztársaságot, majd létrehozta a Nemzeti Kirekesztés Rendszerét. Egészen addig az alkotmányosság nem csak papíron érvényesült – folytatta ifjabb Horn Gyula –, bár számtalan hibával, bűnnel, kisiklással, egy nyugati értelemben vett parlamentáris demokrácia működött az országban 22 évig. Ez idő alatt a magyar intézményrendszer átállt arra, hogy az ország integrálódhasson a nyugati világba, az egykori miniszterelnök fia szerint az ekkor a gazdasági átalakulás által biztosított krediteket éli föl a mai rendszer és a tartalékok kimerülőben vannak.

„Ez a könyv alkalmas arra, hogy ebben a fogalmi keretben ennek a korszaknak az érdemeit, a történelmi értékeit próbálja megőrizni és ezekről gondolkodni” – mondta a Gyuricza Péter újságíró által jegyzett A miniszterelnök – Horn Gyula interjúkötetről, amelyben Baja Ferenc, Bod Péter Ákos, Lendvai Ildikó, Medgyessy Péter, Pető Iván mellett számos más politikai szövetséges, barát és ellenfél mesél Horn Gyuláról.

Hiller István, az MSZP politikusa arról beszélt a könyvbemutatón, Horn Gyula egy olyan korban lett nemzetközileg is ismert személyisége a közép-európai rendszerváltásoknak, amikor sok vita árán próbáltak olyan politikai rendszert kialakítani, ami az emberek számára jobb életet biztosíthatott, ennek a korszaknak Hiller szerint mára vége. Azt is mondta, Horn volt, aki először kijelentette, hogy a világ legerősebb katonai szövetségéhez csatlakoznia kell ennek az országnak, és hosszú időn keresztül irányította azt a folyamatot, amelynek a végén Magyarország az Európai Unió tagja lett. Lengyel László politológus pedig azt mondta, Antall József mellett Horn Gyula volt az a magyar miniszterelnök, aki soha nem a saját-, hanem mindig csak az emberek érdekét nézte, ez pedig nagy dolog egy olyan korban, amikor a miniszterelnök az ország leggazdagabb emberévé teszi magát és strómanjait. A kötet szerzője Gyuricza Péter is hangsúlyozta, az egyik célja éppen az volt, hogy az olvasó össze tudja hasonlítani az egykori miniszterelnököt a jelenlegivel – lám, így is lehetett csinálni.