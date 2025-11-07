Előbb értesült a Magyar Nemzet a Pécs Pride fő szervezője elleni vádemelési javaslatról, mint maga a Pécs Pride fő szervezője

Csütörtökön a Magyar Nemzetre hivatkozva mi is megírtuk, hogy a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vádemelést javasol Buzás-Hábel Géza, a Pécs Pride fő szervezője ellen. Erről viszont Buzás-Hábel Gézát nem értesítették, ő és az ügyvédje is a sajtóból értesült az állítólagos döntésről.
Az Amnesty International Magyarország pénteken számos más civil szervezettel együtt nyilatkozatot tett közzé, amiben felháborítónak nevezik az eljárás körülményeit, és bejelentették, feljelentést tesznek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bűnügyi személyes adat kiszivárogtatása miatt.
A közlemény az eljárást politikai indíttatásúnak nevezi, amelynek céljai, hogy elijesszék az embereket a békés gyülekezésektől, és attól, hogy nyilvánosan kiálljanak a számukra fontos értékek mellett. Szerintük Buzás-Hábel Géza elismerést és hálát érdemel, amiért tető alá hozta minden idők legnagyobb Pécs Pride-ját, nem mellesleg az egyetlen vidéki melegfelvonulást Magyarországon.
A rendezvényt korábban engedélyezte a rendőrség, miután viszont a parlament fideszes többsége megszavazta a gyülekezési törvény módosítását, betiltották. Ennek ellenére, ahogy Budapesten, úgy Pécsen is meghirdették a 2025-ös Prideot, főszervezője Buzás-Hábel Géza volt, a Diverse Youth Network vezetője, roma származású, meleg pécsi aktivista. A civil szervezetek közös közleménye azzal zárul, hogy továbbra is minden lehetséges módon támogatni fogják Buzás-Hábelt.Rabosították a Pécs Pride szervezőjét, nemmel felelt arra a kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e magátBemutatták az uniós LMBTQI+ stratégiát, az nem derült ki, mit von maga után, ha egy tagállam nem hajtja végre