Előbb értesült a Magyar Nemzet a Pécs Pride fő szervezője elleni vádemelési javaslatról, mint maga a Pécs Pride fő szervezője

2025-11-07 14:49:00 CET

Az Amnesty International Magyarország több civil szervezettel együtt tiltakozik az eljárásmód ellen.

Csütörtökön a Magyar Nemzetre hivatkozva mi is megírtuk, hogy a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vádemelést javasol Buzás-Hábel Géza, a Pécs Pride fő szervezője ellen. Erről viszont Buzás-Hábel Gézát nem értesítették, ő és az ügyvédje is a sajtóból értesült az állítólagos döntésről.

Az Amnesty International Magyarország pénteken számos más civil szervezettel együtt nyilatkozatot tett közzé, amiben felháborítónak nevezik az eljárás körülményeit, és bejelentették, feljelentést tesznek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bűnügyi személyes adat kiszivárogtatása miatt.

A közlemény az eljárást politikai indíttatásúnak nevezi, amelynek céljai, hogy elijesszék az embereket a békés gyülekezésektől, és attól, hogy nyilvánosan kiálljanak a számukra fontos értékek mellett. Szerintük Buzás-Hábel Géza elismerést és hálát érdemel, amiért tető alá hozta minden idők legnagyobb Pécs Pride-ját, nem mellesleg az egyetlen vidéki melegfelvonulást Magyarországon.

A rendezvényt korábban engedélyezte a rendőrség, miután viszont a parlament fideszes többsége megszavazta a gyülekezési törvény módosítását, betiltották. Ennek ellenére, ahogy Budapesten, úgy Pécsen is meghirdették a 2025-ös Prideot, főszervezője Buzás-Hábel Géza volt, a Diverse Youth Network vezetője, roma származású, meleg pécsi aktivista. A civil szervezetek közös közleménye azzal zárul, hogy továbbra is minden lehetséges módon támogatni fogják Buzás-Hábelt.