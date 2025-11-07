Dobrev Klára trollkodott egy kicsit

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 16:41:00 CET

Lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Demokratikus Koalíció elnöke azt írta, ha igaz, hogy Orbán Viktor egy hatalmas nemzetközi játékos, aki Donald Trumppal mindent el tud intézni, akkor intézze el, hogy Magyarországot ne sújtsák amerikai importvámok. „Ez az egyetlen fokmérője az Orbán-Trump találkozónak. Nézzük, tényleg akkora nagy játékos Orbán Viktor a nemzetközi politikában?” – firtatta Dobrev Klára, ennek a szépséghibája csak az, hogy ami az importvámokat illeti, a Trump-adminisztráció deklaráltan egy tömbként hajlandó kezelni ebből a szempontból az Európai Uniót.