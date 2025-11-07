Egy élő közvetítés, néhány hulló falevél

Orbán Viktor és küldöttsége késik, itt van az a bejárat, amely előtt Donald Trump fogadja a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban. A bejárathoz vezető szőnyeget nem sepregetik folyamatosan, mintha heverne rajta néhány lehullt falevél.
2025-11-07 17:54:00 CET
Orbán Viktor és küldöttsége késik, itt van az a bejárat, amely előtt Donald Trump fogadja a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban. A bejárathoz vezető szőnyeget nem sepregetik folyamatosan, mintha heverne rajta néhány lehullt falevél.
Meg akarja könnyíteni a védekezést az emberek számára a bukaresti kormány. 2004 óta 27 embert ölt meg medve Romániában, ebből 19-et az utóbbi öt évben.