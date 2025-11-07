Orbán-Trump 2025;

Késnek

Eredetileg magyar idő szerint 17:30-ra érkezett volna meg Orbán Viktor a Fehér Házhoz, de azóta sincs ott, elviekben bármelyik percben megérkezhet. Ennek megfelelően az eredetileg 17:45-re tervezett munkaebéd is csúszik. 

A munkaebéden a kormányfő több száz fős sleppjéből Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági, Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár és sajtófőnök, valamint Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vesz majd részt a 444 szerint. 

Amerikai részről a 444 szerint JD Vance alelnök lesz jelen - ő már megérkezett a Fehér Házba -, továbbá Pete Hegseth hadügyminiszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és Marco Rubio külügyminiszter.

