Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 18:10:00 CET

Eredetileg magyar idő szerint 17:30-ra érkezett volna meg Orbán Viktor a Fehér Házhoz, de azóta sincs ott, elviekben bármelyik percben megérkezhet. Ennek megfelelően az eredetileg 17:45-re tervezett munkaebéd is csúszik.

A munkaebéden a kormányfő több száz fős sleppjéből Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági, Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár és sajtófőnök, valamint Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vesz majd részt a 444 szerint.

Amerikai részről a 444 szerint JD Vance alelnök lesz jelen - ő már megérkezett a Fehér Házba -, továbbá Pete Hegseth hadügyminiszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és Marco Rubio külügyminiszter.